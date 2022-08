Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Bournemouth – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. Terminarz na początku sezonu zdecydowanie nie rozpieszcza Bournemouth. Po srogim laniu, jakie dostali od Manchesteru City przyjdzie im się zmierzyć z rozpędzonym Arsenalem.

Vitality Stadium Premier League Bournemouth Arsenal 7.60 4.90 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 21:23 .

Bournemouth – Arsenal, typy i przewidywania

Wisienki w meczu z Manchesterem City wyglądały bardzo słabo w defensywie, czego efektem były aż cztery stracone gole. Gdyby Obywatele wykazali się większą determinacją i nieco lepszą celnością tych bramek byłoby dużo więcej. Do drużyny dołączył jednak z FC Barcelony Neto, który może podnieść nieco jakość gry defensywnej i skuteczności obronionych strzałów. Takiej jakości nie byli w stanie zagwarantować Mark Travers ani Will Dennis.

Arsenal wreszcie porządnie przepracował okienko transferowe i presezon, czego efektem była świetna gra z Crystal Palace i Leicester. Kadra jest bardzo mocna, a transfer Gabriela Jesusa zaczyna się spłacać już od pierwszych kolejek. Brazylijczyk jest w wyśmienitej formie i ma na koncie już trzy trafienia. Chyba zmiana otoczenia dobrze mu zrobiła. Kanonierzy imponują przede wszystkim w ofensywie. Drużyna prezentuje obecnie szybki i skuteczny futbol, dzięki czemu oglądanie jej w akcji to prawdziwa przyjemność. Dopisał im również terminarz, który w pierwszych kolejkach nie jest zbyt trudny. Nasz typ: Arsenal i Powyżej 1.5 gola.

Bournemouth – Arsenal, ostatnie wyniki

Wygrana Bournemouth w 1. kolejce Premier League z Aston Villą była potężną niespodzianką. Typowana jako główny kandydat do spadku drużyna zaprezentowała zabójczą skuteczność i determinację, w efekcie czego zanotowała cenne zwycięstwo. Dużo gorzej wyglądało to już z Manchesterem City, który zapakował bez problemu cztery bramki. Mało kto przewidywał jednak, że Wisienki będzie stać na nawiązanie rywalizacji z The Citizens.

Arsenal zanotował na start nowego sezonu dwa zwycięstwa, ale jak rozszerzymy nieco kontekst i dodamy, że drużyna strzeliła aż siedem bramek i prezentowała bardzo miły dla oka futbol, wypada to jeszcze lepiej. Naprawdę zadowolony z postawy swoich podopiecznych może być Mikel Arteta. Widać, że Kanonierzy sumiennie przepracowali okres przygotowawczy i wdrażają teraz sukcesywnie pomysły trenera.

Bournemouth – Arsenal, sytuacja kadrowa

W barwach Bournemouth w meczu z Arsenalem na pewno nie zobaczymy na boisku kontuzjowanego Davida Brooksa. Mało prawdopodobny jest również występ zmagających się z urazami Fredericksa i Rothwella, a także Dominica Solanke. W kadrze meczowej powinien znaleźć się za to Neto, który jest już oficjalnie piłkarzem Wisienek i niewykluczone, że to on zajmie miejsce w bramce podczas najbliższego spotkania. Kadra Kanonierów jest uszczuplona o 22-letniego Reissa Nelsona, który opuścił także poprzedni mecz z powodu urazu.

Bournemouth – Arsenal, historia

Pojedynki Bournemouth z Arsenalem w ostatnich latach z jednym wyjątkiem były dość wyrównane. Ostatni raz rywalizowali w 2020 roku podczas 1/16 finału FA Cup. Wówczas Arsenal w rezerwowym składzie wygrał 2:1. Rok wcześniej w trakcie ligowych zmagań, Wisienki zremisowały u siebie 1:1, a na Emirates Stadium uległy rywalom 0:1. Biorąc natomiast pod uwagę pięć poprzednich spotkań, Arsenal wygrał cztery z nich, a raz padł remis. Ostatnia wygrana Boro to rok 2018 i 23 kolejka Premier League. Wówczas wygrali z Kanonierami 2:1.

Bournemouth – Arsenal, kursy bukmacherskie

Mimo że mecz rozgrywany jest na Vitality Stadium w Bournemouth, to goście są wyraźnym faworytem w oczach bukmacherów. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi ok. 1.47, natomiast na Bournemouth aż 7.50. Nawet typ na remis jest już dość wysoki, bo wynosi 4.80. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Bournemouth – Arsenal, przewidywane składy

Bournemouth: Neto – Lerma, Mepham, Kelly – Smith, Billing, Cook, Zemura – Tavernier, Moore, Christie

Arsenal: Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli – Gabriel Jesus

Bournemouth – Arsenal, transmisja

Transmisja spotkania pomiędzy Boro i Arsenalem dostępna będzie na antenie Viaplay. Początek spotkania w sobotę 20 sierpnia o godzinie 18:30.

