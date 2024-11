fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia – Freiburg: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund przystąpi do swojego sobotniego starcia, chcąc kontynuować dobrą grę w tej kampanii w roli gospodarze. Zadanie przed ekipa Nuriego Sahina nie będzie jednak łatwe, bo na jej drodze stanie nieobliczalny SC Freiburg. Dortmundczycy liczą jednak na to, że wykorzystają atut gry na własnym stadionie. W tej kampanii u siebie wygrali we wszystkich pięciu spotkaniach w lidze niemieckiej, notując w nich 14 trafień. Ciekawe z kolei przed sobotnią batalią może być to, że najbliższy przeciwnik BVB może pochwalić się tym, że zdobył pierwszy bramkę w siedmiu z ostatnich 10 spotkań. Można zatem przemyśleć tego typu opcję w kontekście tworzenia kuponu na sobotę. Mój typ: Freiburg pierwszy strzeli – TAK.

Borussia – Freiburg: ostatnie wyniki

Dortmundczycy do pierwszej potyczki po reprezentacyjnej przerwie podejdą, chcąc podnieść się z kolan po przegranej z Mainz. Przegrali wówczas dwoma golami (1:3). Borussia ogólnie w sześciu ostatnich występach, licząc wszystkie rozgrywki, nie zachwycała. Zaliczyła cztery porażki i dwukrotnie była górą. Dortmundczycy między innymi zostali wyeliminowani z Pucharu Niemiec.

Zespół Juliana Schustera jest natomiast od czterech spotkań bez porażki. Wygrał w nich dwa razy i zaliczył też tyle samo remisów. Ogólnie ostatni raz z placu gry na tarczy Freiburg schodził, gdy uległ RB Lipsk (1:3). Z kolei w trakcie przerwy na kadrę piąta aktualnie ekipa w tabeli Bundesligi pokonała skromnie Karlsruher (1:0).

Borussia – Freiburg: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. W lutym górą była Borussia Dortmund (3:0). Ogólnie dortmundczycy pokonali Freiburg w każdym z pięciu ostatnich spotkań między zespołami.

Borussia – Freiburg: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Borussii Dortmund kształtuje się w wysokości 1.59-1.68. Remis oszacowano na 4.10-4.20. Z kolei wariant na zwycięstwo Freiburga wyceniono na 4.50-4.65. Przy okazji sobotniego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia – Freiburg, przewidywane składy

Gospodarze będą musieli radzić sobie bez czterech graczy. Borussia będzie osłabiona brakiem takich zawodników jak: Karim Adeyemi, Niklas Sule, Kjell Watjen czy Emre Can. Z kolei w zespole Juliana Schustera nie będzie mogło wystąpić trzech graczy. Freiburg będzie osłabiony brakiem takich zawodników jak: Daniel-Kofi Kyereh, Eren Dinkaci czy Kiliann Sidillia.

Borussia Dortmund Nuri Sahin Freiburg Julian Schuster Borussia Dortmund Nuri Sahin 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Freiburg Julian Schuster Rezerwowi 2 Yan Couto 7 Giovanni Reyna 16 Julien Duranville 20 Marcel Sabitzer 21 Donyell Malen 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 39 Filippo Mané 42 Almugera Kabar 5 Manuel Gulde 7 Noah Weißhaupt 21 Florian Müller 23 Florent Muslija 25 Kiliann Sildillia 26 Maximilian Philipp 27 Nicolas Höfler 37 Max Rosenfelder 38 Michael Gregoritsch

Borussia – Freiburg, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie nie będzie dostępne w żadnej tradycyjnej telewizji. Mecz będzie do obejrzenia tylko online. Transmisja ze spotkania Borussia Dortmund – SC Freiburg aktywna będzie na platformie Viaplay. Rywalizacja zacznie się o godzinie 15:30. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Ponadto dostęp do transmisji zapewni usługa STS TV.

