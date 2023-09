IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Ramy Bensebaini

Borussia Dortmund VfL Wolfsburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 15:47 .

Borussia – Wolfsburg, typy bukmacherskie

Borussia Dortmund w ramach 5. kolejki ugości na swoim stadionie zespół VfL Wolfsburg. Obie drużyny w tym sezonie już zgubiły punkty, więc to starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem jedni i drudzy będą chcieli dopisać do swojego dorobku trzy punkty. Naszym zdaniem w tym meczu nie będzie niespodzianki i po zwycięstwo sięgną podopieczni Edina Terzicia. Nasz typ: wygrana Borussii Dortmund

Borussia – Wolfsburg, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund w ostatnim rozgrywanym meczu musiała uznać wyższość Paris Saint-Germain (0:2) w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Natomiast w Bundeslidze zespół Edina Terzicia ma na koncie dwa zwycięstwa (1:0 z Koln i 4:2 z Freiburgiem) oraz dwa remisy (1:1 z Bochum oraz 2:2 z Heidenheim).

Natomiast VfL Wolfsburg po czterech kolejkach Bundesligi ma na koncie zdobyte dziewięć punktów. Udało im się trzykrotnie sięgnąć po zwycięstwo (2:0 z Heidenheim, 2:1 z Koln oraz 2:1 z Unionem Berlin), ale w międzyczasie zaliczyli jedną wpadkę (1:3 z Hoffenheim).

Borussia – Wolfsburg, historia

W ubiegłym sezonie jesienią po wygraną sięgnął zespół Wolfsburgu (2:0 na własnym stadionie), natomiast już wiosną to Borussia Dortmund odniosła okazałe zwycięstwo (6:0 na Signal Iduna Park). W poprzednich trzech starciach między tymi zespołami trzykrotnie triumfowali zawodnicy BVB.

Borussia – Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu jest drużyna Borussii Dortmund. To właśnie za podopiecznymi Edina Terzicia będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu niosącego się po trybunach Signal Iduna Park. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.68 – 1.70, podczas gdy na wygraną Wolfsburgu wynoszą nawet 4.50.

Borussia – Wolfsburg, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Borussii 100% remisem 0% wygraną Wolfsburgu 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Borussii

remisem

wygraną Wolfsburgu

Borussia – Wolfsburg, przewidywane składy

Borussia Dortmund (Przewidywany skład) 4-3-3 VfL Wolfsburg (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Borussia Dortmund (Przewidywany skład) 4-3-3 VfL Wolfsburg (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Edin Terzic Niko Kovač Rezerwowi ▼ 6 Salih Özcan

7 Giovanni Reyna

9 Sebastien Haller

11 Marco Reus

18 Youssoufa Moukoko

25 Niklas Süle

30 Ole Pohlmann

33 Alexander Meyer

43 Jamie Bynoe-Gittens Sebastiaan Bornauw 3

Aster Vranckx 6

Vaclav Cerny 7

Amin Sarr 9

Tiago Tomas 11

Pavao Pervan 12

Jakub Kaminski 16

Ridle Baku 20

Borussia - Wolfsburg, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Borussią Dortmund a VfL Wolfsburgiem transmitowany w Polsce będzie wyłącznie na platformie Viaplay. Początek spotkania na Signal Iduna Park już w sobotę (23 września) o godzinie 15:30.

