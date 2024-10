Borussia Dortmund – FC St. Pauli: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2024)

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ławka trenerska BVB

Borussia Dortmund St. Pauli

BVB – St. Pauli, typy i przewidywania

Borussia Dortmund przeszła latem poważną rewolucję w sztabie szkoleniowym, który uległ całkowitej wymianie. Nowym trenerem został Nuri Sahin, który na jednego z asystentów wziął Łukasza Piszczka. Poprzedni sezon nie był dla BVB szczególnie udany, jeśli chodzi o wyniki w Bundeslidze, dlatego władze klubu liczyły na pozytywny wstrząs, który wpłynie na postawę na krajowym podwórku. Po sześciu kolejkach Borussia ma niewielką stratę do ścisłej czołówki, choć jej bilans nie robi na nikim wrażenia. To raptem 10 punktów w sześciu meczach i już dwie porażki na koncie. W piątek Borussia podejmie na Signal Iduna Park drużynę St. Pauli, która jest jedną z najsłabszych w stawce. Zwycięstwo traktowane jest w kategoriach obowiązku. Mój typ – wygrana Borussii Dortmund.

BVB – St. Pauli, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund przed przerwą reprezentacyjną przegrała w Bundeslidze z Unionem Berlin 1-2. Wcześniej ograła Bochum (4-2) i zaliczyła bardzo dotkliwą porażkę w rywalizacji ze Stuttgartem (1-5). Znacznie lepiej drużynie Nuriego Sahina idzie w Lidze Mistrzów, gdzie po meczach z Club Brugge i Celtikiem ma komplet punktów, a także imponujący bilans bramkowy w postaci 10-1. W tabeli Bundesligi Borussia zajmuje szóste miejsce z czterema punktami straty do liderującego Bayernu Monachium.

St. Pauli zgromadziło dotąd raptem cztery punkty i znajduje się tuż nad strefą spadkową. W dorobku ma zaskakujący remis z Lipskiem (0-0) oraz wysokie zwycięstwo nad świetnie radzącym sobie Freiburgiem (3-0). Ostatnia kolejka to natomiast znów rozczarowanie i przegrana z Mainz (0-3). St. Pauli musiało już uznawać wyższość także Augsburga, Unionu Berlin i Heidenheim.

BVB – St. Pauli, historia

Borussia Dortmund ostatni raz miała okazję mierzyć się z St. Pauli w 2022 roku w ramach meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec. St. Pauli sprawiło wówczas sporą sensację, eliminując wyraźnego faworyta po zwycięstwie 2-1. W szeregach Borussii grali wówczas chociażby Erling Haaland, Jude Bellingham czy Manuel Akanji. Ostatni dwumecz tych ekip w lidze to z kolei sezon 2010/2011, po którym St. Pauli spadło na zaplecze i bardzo długo czekało na powrót do elity.

BVB – St. Pauli, kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund jest zdaniem bukmacherów oczywistym faworytem piątkowego starcia. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.30. W przypadku ewentualnego zwycięstwa St. Pauli jest to nawet 9.60. Kurs na remis waha się z kolei między 5.20 a 6.00.

BVB – St. Pauli, przewidywane składy

Borussia Dortmund Nuri Sahin St. Pauli Alexander Blessin Borussia Dortmund Nuri Sahin 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład St. Pauli Alexander Blessin Rezerwowi 8 Felix Nmecha 23 Emre Can 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 38 Kjell Wätjen 39 Filippo Mané 42 Almugera Kabar 4 David Nemeth 14 Fin Stevens 18 Scott Banks 19 Andreas Albers 20 Erik Ahlstrand 23 Philipp Treu 29 Luca Gunther 33 Maurides 34 Muhammad Dahaba

BVB – St. Pauli, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz?

Remisem

Wygraną St. Pauli

BVB – St. Pauli, transmisja meczu

Piątkowy mecz Borussia Dortmund – St. Pauli rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna wyłącznie w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

