Borussia Dortmund – Borussia M’gladbach: typy, kursy, zapowiedź (13.05.2023)

Borussia Dortmund – B. Moenchengladbach: przewidywania

Faworyt tego starcia może być tylko jeden. Jest nim oczywiście zespół Borussi Dortmund, który wciąż ma ogromne szanse na zdobycie mistrzostwa Niemiec. Do lidera z Monachium brakuje tylko jednego punku, nic więc nie jest jeszcze przesądzone. Dlatego tym bardziej w sobotni wieczór na Signal Iduna Park możemy być świadkami bardzo ciekawego starcia.

Co warte podkreślenia zespół BVB na własnym obiekcie jest piekielnie mocny. W ostatniej kolejce piłkarze Edina Terzic’a pokonali VFL Wolfsburg aż 6:0. A wcześniej m.in. Eintracht Frankfurt 4:0. Nic więc dziwnego, że drużynie Borussi M’gladbach będzie w tym meczu ciężko choćby o jeden punkty. Szczególnie, że grają oni w ostatnim czasie w kratkę. Nasz typ na to spotkanie: Zwycięstwo Borussi Dortmund.

Borussia Dortmund – B. Moenchengladbach: ostatnie spotkania

Tak jak wspominaliśmy wyżej. Borussia Dortmund ma za sobą udany ostatni okres, choć w pięciu ostatnich spotkaniach nie udało zdobyć się kompletu punktów. Szczególnie bolesny może być zremisowany mecz z VFL Bochum, gdzie sędzia nie podyktował rzutu karnego dla BVB. Niemniej jednak ostatnie pięć spotkań drużyny z Dortmundu, to trzy pewne zwycięstwa i dwa remisy.

Z kolei Borussia M’gladbach ma za sobą okres gry w kratkę. W ostatniej kolejce udało się przełamać po serii dwóch spotkań bez zwycięstwa. Drużyna z Moenchengladbach wygrała 2:0 z Bochum. Wcześniej jednak przegrali oni m.in. z VfB Stuttgart i Unionem Berlin. Ogólnie w analogicznym okresie czasu, co BVB zdobyli oni siedem punktów.

Borussia Dortmund – Borussia M’gladbach: sytuacja kadrowa

W obu ekipach są pewne problemy zdrowotne. W drużynie gospodarzy niedostępni są: Duranville, Meunier i Morey Bauza. Oprócz tego niepewny jest stan zdrowia Coulibaly’ego. Z kolei w barwach drużyny z Moenchengladbach prawdopodobnie nie zobaczymy: Marcusa Thuram’a i Alassane Plea.

Borussia Dortmund – Borussia M’gladbach: historia

Historia spotkań pomiędzy obiema ekipami sięga wielu lat wstecz. Jednak w ostatnich pięciu spotkaniach bilans jest dość wyrównany. BVB wygrywało bowiem dwukrotnie, a trzy razy zwycięsko z tego starcia wyszedł zespół Borussi M’gladbach. W pierwszym spotkaniu tych ekip w tym sezonie, to właśnie sobotni goście zainkasowali trzy punkty. Na Borussia-Park podopieczni Daniela Farke pokonali ekipę z Dortmundu 4:2.

Borussia Dortmund – B. Moenchengladbach: kursy bukmacherskie

Kursy u bukmacherów nie mogą dziwić. Borussia Dortmund jest zdecydowanym faworytem. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 1.30. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 5.80 do 7.20. Stawiając zwycięstwo Borussi M’gladbach gramy po kursie mniej więcej 9.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Borussia Dortmund – B. Moenchengladbach: kto wygra?

Borussia Dortmund – B. Moenchengladbach: przewidywane jedenastki

Borussia Dortmund – B. Moenchengladbach: transmisja

To spotkanie będzie można śledzić za pomocą platformy Viaplay. Początek meczu o godzinie 18:30 w sobotę 13 maja na Signal Iduna Park w Dortmundzie.

