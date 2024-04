PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, typy i przewidywania

Zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem 30. kolejki Bundesligi jest pojedynek na Signal Iduna Park, gdzie tamtejsza Borussia Dortmund podejmie Bayer Leverkusen. Podopieczni Xabiego Alonso przed tygodniem zapewnili sobie pierwsze w historii mistrzostwo Niemiec. Natomiast ekipa Edina Terzicia wciąż nie może być pewna udziału w przyszłej edycji Ligi Mistrzów – przed tą serią gier z 56 punktami na koncie zajmuje 5. miejsce w stawce.

Aptekarze mają szanse na historyczne osiągnięcie – zakończyć sezon bez żadnej porażki. Czy taka sztuka im się uda? Mój typ: zwycięstwo Bayeru lub remis (X2).

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, sytuacja kadrowa

Drużyna prowadzona przez Edina Terzicia będzie musiała sobie radzić bez kontuzjowanych Ramy’ego, Bensebainiego, Sebastiana Hallera, Donyella Malena, a także Karima Adeyemiego, który ostatnio otrzymał czerwoną kartkę. W zespole gości tego dnia nie zobaczymy Adama Hlozka, Borjy Iglesiasa i pauzującego za nadmiar żółtych kartoników Amine Adliego.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund odrobiła straty i wyeliminowała Atletico Madryt z Ligi Mistrzów awansując tym samym na etap półfinału (1:2 w pierwszym spotkaniu, 4:2 w rewanżu, czyli 5:4 w dwumeczu). Podopieczni Edina Terzicia w ostatniej kolejce Bundesligi poradzili sobie z Borussią Moenchengladbach (2:1).

Bayer Leverkusen również rywalizował na arenie europejskiej – nie dał żadnych szans West Hamowi United (2:0 w pierwszym spotkaniu, 1:1 w rewanżu, czyli 3:1 w dwumeczu), dzięki czemu zameldował się w najlepszej czwórce Ligi Europy. Natomiast wcześniej na ligowym podwórku ograł Werder Brema (5:0).

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, historia

Die Borussen wyglądają lepiej od Die Apotheker w bezpośredniej rywalizacji. Analizując pięć poprzednich spotkań między tymi ekipami odnotujemy aż trzy wygrane Borussii Dortmund, dwa remisy i tylko jeden triumf Bayeru Leverkusen.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Niedzielne spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 2.40, typ na zwycięstwo Bayeru Leverkusen to mniej więcej 2.70, a remis bukmacherzy wyceniają na około 3.80.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 6 Salih Özcan 8 Felix Nmecha 11 Marco Reus 16 Julien Duranville 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 25 Niklas Süle 33 Alexander Meyer 38 Kjell Wätjen 2 Josip Stanisic 12 Edmond Tapsoba 13 Arthur 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 25 Exequiel Palacios 30 Jeremie Frimpong 32 Gustavo Puerta 38 Ken Izekor

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, sonda

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Bayerem Leverkusen transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 17:30.

