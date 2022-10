PressFocus Na zdjęciu: Jamal Musiala

Borussia Dortmund – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Bundesligi. W 9. kolejce niemieckiej ekstraklasy zostanie rozegrany słynny niemiecki “Der Klassiker”, czyli spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Bayernem Monachium. Czy bawarski gigant znowu pokaże wyższość nad rywalem z Zagłębia Ruhry?

Signal Iduna Park Bundesliga Borussia Dortmund Bayern Monachium 4.60 4.75 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 18:35 .

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, typy i przewidywania

W ten weekend wszyscy fani Bundesligi ze szczególnym uwzględnieniem czekają na jeden mecz – Borussia Dortmund zagra z Bayernem Monachium w największym hicie 9. kolejki niemieckiej ekstraklasy. Co ciekawe, żadna z tych ekip póki co nie jest na czele tabeli, bowiem sensacyjnie prowadzi Union Berlin, a drugi jest Freiburg. Bawarczycy plasują się na trzeciej lokacie, a BVB zajmuje czwarte miejsce. Po tej serii gier wszystko może jednak ulec zmianie.

Trzeba sobie powiedzieć jedno – Bayern Monachium ma patent na Borussię Dortmund. Zespół z Allianz Arena wygrał osiem meczów z rzędu przeciwko BVB, a ostatnio gładko poradził sobie z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów (5:0) oraz Bayerem Leverkusen w Bundeslidze (4:0). Będzie to pierwszy “Der Klassiker” od dawna bez udziału Roberta Lewandowskiego, ale mimo wszystko goście są zdecydowanym faworytem. Nasz typ: zwycięstwo Bayernu Monachium.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Borussia gra w kratkę – w ostatnim starciu w ramach Ligi Mistrzów pokonała Sevillą 4:1, ale za to w Bundeslidze niespodziewanie uległa Koeln (2:3). Wcześniej podopieczni Edina Terzicia wygrali z Schalke (1:0) i ponieśli dwie porażki odpowiednio z Manchesterem City (1:2) oraz Lipskiem (0:3). Bayern Monachium natomiast na pięć ostatnich spotkań wygrał trzy, poniósł jedną porażkę z Augsburgiem Rafała Gikiewicza (0:1) i raz zremisował ze Stuttgartem (2:2).

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, historia

Na pięć ostatnich meczów pomiędzy tymi zespołami… wszystkie wygrał Bayern Monachium. Co więcej, trzy wcześniejsze starcia również zwyciężyli zawodnicy ze stolicy Bawarii. Borussia Dortmund po raz ostatni pokonała swoich rywali w “Der Klassiker” w 2019 roku, kiedy to zgarnęli Superpuchar Niemiec. Wówczas padł wynik 2:0 dla BVB. W poprzednim sezonie Bundesligi mistrz Niemiec wygrywał wynikami odpowiednio 3:2 oraz 3:1.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu na Signal Iduna Park są goście. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi mniej więcej 1.65, a typ na zwycięstwo Borussii Dortmund, która będzie pełniła rolę gospodarza, to około 4.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, przewidywane składy

W obozie gospodarzy, którymi będą zawodnicy Borussii Dortmund, nie należy się spodziewać Hallera, Dahouda, Reusa czy Wolfa. Wątpliwy jest także występ Reyny. Jeśli chodzi o gości z Monachium, to na pewno nie zagrają Lucas Hernandez, który nabawił się kontuzji pachwiny, Bouna Sarr, który zmaga się z urazem kolana oraz Thomas Mueller. Joshua Kimmich też ma pewne problemy, stąd jego udział w tym meczu stoi pod znakiem zapytania.

Borussia: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Malen

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Sabitzer, Goretzka; Sane, Musiala, Mane; Gnabry

Borussia Dortmund – Bayern Monachium, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay oraz na stronach STS, Fortuna, Betclic i PZBuk. Początek meczu na Singal Iduna Park w sobotę 8 października o godzinie 18:30.

