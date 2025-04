Borussia Dortmund – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2025)

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Borussia – Barcelona: typy bukmacherskie

Kwestia awansu do półfinału Ligi Mistrzów, choć wciąż pozostaje otwarta, to trudno wyobrazić sobie, aby FC Barcelona wypuściła z rąk tak dużą przewagę. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem (4:0) na korzyść Dumy Katalonii. W rewanżu podopieczni Hansiego Flicka mogą się oszczędzać, przez co Borussia Dortmund może mieć nieco łatwiejsze zadanie, aby zdobyć przynajmniej jednego gola. Na wtorkowe starcie proponuje zatem zakład, że obie drużyny strzelą gola.

Borussia – Barcelona: ostatnie wyniki

W weekend Borussia Dortmund rywalizowała z Bayernem Monachium w niemieckim klasyku znanym pod nazwą Der Klassiker. Podopieczni Niko Kovaca sprawili niespodziankę, remisując (2:2). Wcześniej odnieśli dwa ligowe zwycięstwa, wygrywając z Freiburgiem (4:1) i FSV Mainz (3:1). Seria pozytywnych wyników przyniosła awans w tabeli, bowiem BvB aktualnie zajmuje 8. miejsce z dorobkiem 42 punktów. Choć do zakończenia sezonu pozostało pięć spotkań, to dortmundczycy wciąż mają szanse na zajęcie miejsca w TOP4.

FC Barcelona nadal kontynuuje niesamowitą serię meczów bez porażki. W 2025 roku nie przegrali jeszcze żadnego spotkania. Zwycięstwem z Barbastro rozpoczęli passę 24. spotkań bez porażki. W ostatnich tygodniach wygrywali m.in. z Leganes (1:0), Atletico Madryt (1:0 i 4:2), Gironę (4:1) czy Osasunę (3:0). Jedyne starcie, które nie zakończyło się wygraną, miało miejsce na początku kwietnia, gdy zremisowali z Betisem (1:1).

Borussia – Barcelona: historia

Bilans meczów bezpośrednich pomiędzy Borussią a Barceloną wypada na korzyść drużyny z Katalonii. Na cztery dotychczasowe spotkania wygrali trzykrotnie, a raz padł remis. Warto dodać, że w tym sezonie Ligi Mistrzów oba zespoły rywalizowały już dwa razy. Potyczka w Niemczech skończyła się wygraną Blaugrany (3:2), a przed tygodniem pokonali BvB w pierwszym meczu ćwierćfinałowym (4:0).

Borussia – Barcelona: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mimo wyraźnej przewagi po pierwszej konfrontacji uważają, że faworytem rewanżu będzie FC Barcelona. Zdarzenie, że goście odniosą zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, oszacowano z kursem 1.85. Z kolei wygraną Borussii można dodać do kuponu po kursie 3.75. Nieco więcej, bowiem 4.15 wynosi współczynnik, że starcie zakończy się remisem.

Borussia – Barcelona: przewidywane składy

W składzie Katalończyków może dojść do kilku zmian. Przede wszystkim na lewym boku obrony nie zagra Alejandro Balde, który ostatnio doznał kontuzji. Jego miejsce powinien zająć Gerard Martin. Poza tym wyjściowa jedenastka nie powinna zaskakiwać. Nieco innym składem w porównaniu do pierwszego meczu może wyjść Borussia. Na boisku prawdopodobnie zobaczymy m.in. Niklasa Sule, Pascala Grossa, Saliha Ozcana czy Maximiliana Beiera.

Borussia – Barcelona: kto wygra?

Borussia – Barcelona: transmisja meczu

Rewanż ćwierćfinału Ligi Mistrzów Borussia Dortmund – FC Barcelona odbędzie się we wtorek (15 kwietnia) o godzinie 21:00 na Signal Iduna Park. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 360 oraz Canal+ Extra 1. Ponadto rywalizację można śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

