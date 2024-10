Besiktas Stambuł – Eintracht Frankfurt: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2024)

dpa/Alamy Na zdjęciu: Dino Toppmoeller

Besiktas Stambuł Eintracht Frankfurt

Besiktas Stambuł – Eintracht Frankfurt: przewidywania

Jednym z czwartkowych spotkań Ligi Europy UEFA będzie rywalizacja pomiędzy Besiktasem Stambuł a zespołem Eintrachtu Frankfurt. Faworyta tego starcia według kursów bukmacherów bardzo trudno wyłonić, ale mi wydaje się, że w tym sezonie lepiej radzą sobie piłkarze z Niemiec, którzy w lidze nie mają sobie praktycznie równych. Besiktas z kolei ma słabe doświadczenia z pierwszego meczu w fazie ligowej. Co więc postawić w tym meczu? Mój typ: BTTS – obie drużyny zdobędą gola.

Besiktas Stambuł – Eintracht Frankfurt: ostatnie wyniki

Oba te zespoły rozegrały już swoje pierwsze mecze w nowych rozgrywkach Ligi Europy UEFA. Do tej pory w fazie ligowej oba czekają nadal na swoje pierwsze zwycięstwo i być może, którejś z ekip uda się to uczynić już w najbliższym starciu. Niemniej zespół ze Stambułu uległ w pierwszym spotkaniu z Ajaxem Amsterdam aż 4:0 i z Holandii wrócił w bardzo złych nastrojach, które nieco polepszyło zwycięstwo 3:0 nad Kayserispor w lidze tureckiej.

Z kolei Eintracht Frankfurt w pierwszym starciu zremisował na własnym ternie z Victorią Pilzno 3:3. W weekend udało im się jednak pokonać w Bundeslidze zespół Holstein Kiel 4:2. Obecnie są oni drugą siłą swojej ligi z dorobkiem 12 punktów po pięciu meczach.

Besiktas Stambuł – Eintracht Frankfurt: historia

To będzie pierwsze spotkanie tych ekip w historii.

Besiktas Stambuł – Eintracht Frankfurt: kto wygra?

Besiktas Stambuł – Eintracht Frankfurt: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Kursy na zwycięstwo obu ekip są dość zbliżone, a można nawet powiedzieć, że są tożsame. Niemniej mi wydaje się, że nieco większym faworytem do wygrania tego spotkania są goście, na których zagramy na około 2.50. Zaś na trzy punkty Besiktasu postawimy za około 2.60. Remis to z kolei kurs od 3.50 do 3.60.

Besiktas Stambuł Remis Eintracht Frankfurt 2.60 3.50 2.45 2.62 3.60 2.52 2.62 3.60 2.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2024 22:20 .

Besiktas Stambuł – Eintracht Frankfurt: przewidywane składy

Besiktas Stambuł Giovanni van Bronckhorst Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Besiktas Stambuł Giovanni van Bronckhorst 4-2-3-1 Przewidywany skład Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Rezerwowi 4 Onur Bulut 5 Tayyib Talha Sanuc 8 Salih Ucan 9 Semih Kilicsoy 17 Ciro Immobile 18 Joao Mario 22 Bakhtiyor Zaynutdinov 23 Ernest Muci 30 Ersin Destanoğlu 53 Emir Han Topcu 73 Cher Ndour 77 Can Keles 5 Aurèle Amenda 11 Hugo Ekitike 16 Hugo Larsson 19 Jean Bahoya 20 Can Uzun 22 Timothy Chandler 23 Krisztián Lisztes 27 Mario Götze 28 Marcel Wenig 33 Jens Grahl 34 Nnamdi Collins 36 Ansgar Knauff

Besiktas Stambuł – Eintracht Frankfurt: transmisja

Mecz ten będzie pokazywany wyłącznie w internecie, a dokładnie na platformie Polsat Box Go, gdzie mecze Ligi Konferencji Europy oraz Ligi Europy UEFA są pokazywane przez Polsat Sport. Początek meczu o godzinie 21:00 w czwartek 3 października 2024 roku.

