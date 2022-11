Bayern – Werder: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bundesliga w 14. kolejce zaplanowała pasjonujący mecz dla fanów niemieckiego futbolu. We wtorkowy wieczór Bayern podejmie u siebie Werder.

Allianz Arena Bundesliga Bayern Monachium Werder Brema 1.20 8.60 26.6 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2022 22:19 .

Bayern – Werder, typy i przewidywania

We wtorkowej konfrontacji Bayern – Werder, spodziewamy się przede wszystkim goli. Mistrz Niemiec strzela ich bowiem sporo. Potyczka z beniaminkiem to dobra okazja do podtrzymania imponującej formy ofensywnej. Ekipa z Bremy postara się natomiast przeszkodzić monachijczykom w zrealizowaniu tego celu. Nasz typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Bayern – Werder, sytuacja kadrowa

Julian Nagelsmann przy ustalaniu składu pominie pięć nazwisk. Kontuzjowani są Alphonso Davies i Matthijs de Ligt. We wtorek nie wystąpią też: Thomas Mueller, Josip Stanisic oraz Bouna Sarr. Ole Werner musi radzić sobie bez czterech podopiecznych. Problemy zdrowotne mają: Felix Agu, Niclas Fullkrug, Jean Manuel Mbom, a także Dudu.

Bayern – Werder, ostatnie wyniki

Kibice Bayernu w ostatnich tygodniach nie mogli narzekać na to, jak spisują się ich ulubieńcy. Bawarczycy wygrywają bowiem mecz za meczem. Drużyna Juliana Nagelsmanna wygrała swoją grupę w Lidze Mistrzów, a tę fazę rozgrywek zakończyła z kompletem punktów. Mistrz Niemiec odzyskał też fotel lidera tabeli Bundesligi, w czym pomogły cztery triumfy z rzędu na krajowym podwórku.

Werder to jedna z pozytywnych rewelacji tego sezonu. Beniaminek w chwili obecnej nie musi zerkać za siebie i martwić się o utrzymanie na poziomie Bundesligi. Drużyna z Bremy plasuje się na siódmej lokacie. Werder wywindował się w górę dzięki dwóm ostatnim zwycięstwom. Beniaminek pokonał 1:0 Herthę i 2:1 Schalke.

Bayern – Werder, historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały ze sobą w kampanii 2020/2021. W Monachium niespodziewanie padł remis 1:1. Bayern pokonał natomiast Werder w Bremie (3:1).

Bayern – Werder, kursy bukmacherów

Bayern – Werder, przewidywane składy

Bayern: Neuer; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez; Sabitzer, Kimmich; Sane, Musiala, Mane; Choupo-Moting

Werder: Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmid, Gruev, Bittencourt, Jung; Fullkrug, Ducksch

Bayern – Werder, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się we wtorek 8 listopada. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 43-letni Robert Hartmann. Pierwszy gwizdek niemieckiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:30. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.

