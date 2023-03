IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Lionel Messi i Serge Gnabry

Bayern – PSG, typy i przewidywania

We wtorkowym meczu możemy spodziewać się odważnej gry ze strony Paris Saint-Germain, co może również dawać okazje Bawarczykom na wyprowadzanie kontraktów. Emocji na Allianz Arena nie powinno zabraknąć, a rywalizacja o awans może toczyć się do ostatniej minuty. My nie pokusimy się o wskazanie zwycięzcy tego pojedynku, ale spodziewamy się w nich goli. Nasz typ: BTTS

Bayern – PSG, ostatnie wyniki

Środowe spotkanie na Allianz Arena zapowiada się niezwykle ciekawie patrząc na formę prezentowaną ostatnio przez obie drużyny. Bayern przystąpi do niego ze skromną zaliczką uzyskaną na Parc des Princes, gdzie wygrało 1:0 po trafieniu Kingsley’a Comana. Sprawa awansu w żadnym wypadku nie jest jednak rozstrzygnięta.

Paryżanie w ostatnich ligowych potyczkach potwierdzili, że kryzys mają już za sobą. Drużyna prowadzona przez Christophe’a Galtiera wygrała trzy ostatnie mecze w Ligue 1, ogrywając kolejno Lille OSC (4:3), Olympique Marsylię (3:0) i FC Nantes (4:2).

Bayern w pierwszym ligowym meczu po wizycie w Paryżu doznał porażki 2:3 z Borussią M’gladbach, ale w kolejnych dwóch pojedynkach zapisał już na swoje konto komplet punktów. Najpierw pewnie 3:0 pokonał Union Berlin, a w ostatni weekend ograł 2:1 VfB Stuttgart.

Bayern – PSG, historia

Obie drużyny na stadionie w Monachium w meczach Ligi Mistrzów mierzyły się do tej pory pięć razy. Trzy spotkania zakończyły się wygranymi gospodarzy, natomiast w dwóch triumfowali goście. Paryżanie wygrali właśnie ostatni z pojedynków na Allianz Arena. W kwietniu 2021 roku pokonali Bayern na jego terenie 3:2.

Bayern – PSG, kursy bukmacherskie

Do środkowego spotkania w roli faworyta przystąpią piłkarze Bayernu. Tak przynajmniej wynika z kursów oferowanych na ten mecz przez legalnych bukmacherów. Kursy na zwycięstwo gospodarzy nie przekraczają 1.90. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferowane przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Będziesz mógł go wykorzystać, jeżeli podczas rejestracji podasz STS kod promocyjny GOAL.

Bayern – PSG, kto awansuje?

Bayern – PSG, przewidywane składy

Największym nieobecnym środowego spotkania będzie Brazylijczyk Neymar. Paris Saint-Germain poinformowało, że jedna z ich gwiazd z powodu kontuzji kostki nie zagra już w obecnym sezonie. Trener Christophe Galtier nie będzie mógł również skorzystać z usług Presnela Kimpembe i Renato Sanchesa, ale gotowy do gry po przerwie spowodowanej zawieszeniem jest Marco Verratti.

Duży ból głowy ma także trener Bayernu Julian Nagelsmann. Dotyczy on zestawienia linii defensywnej, bowiem przeciwko PSG nie będą mogli wystąpić Benjamin Pavard (kartki), Lucas Hernandez i Noussair Mazraoui (kontuzje). Wyłączony z gry pozostaje także Manuel Neuer.

Bayern – PSG, transmisja meczu

Środowe spotkanie na Allianz Arena rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP Sport.

Ponadto rywalizację będzie można śledzić w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej, a konkretnie pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, możesz uzyskać w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony zaoszczędzić 60 zł przy półrocznym pakiecie. Zamiast 414 zł zapłacisz tylko 354 zł, czyli 59 zł miesięcznie.

