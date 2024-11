fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern Monachium Union Berlin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2024 18:55 .

Bayern – Union, typy i przewidywania

Bayern Monachium rozczarowuje w Lidze Mistrzów, ale na krajowym podwórku radzi sobie zgodnie z oczekiwaniami. Ekipa Vincenta Kompany’ego przewodzi w tabeli Bundesligi, imponując ofensywną grą i skutecznością. Bawarczycy pragną odzyskać mistrzowski tytuł po fatalnym poprzednim sezonie, zakończonym bez zdobycia choćby jednego tytułu. W sobotę Bayern podejmie na Allianz Arena Union Berlin, więc czeka go dość trudna przeprawa. Union na starcie kampanii radzi sobie zaskakująco dobrze, zajmując wysokie czwarte miejsce. Najbliższy rywal Bawarczyków jest ich kompletnym przeciwieństwem – drużyna z Berlina straciła do tej pory zaledwie pięć bramek, ale jest przy tym trzecią najmniej skuteczną ekipą w całej Bundeslidze. Mój typ – poniżej 3,5 gola.

Superbet 1.80 Poniżej 3,5 gola Zagraj!

Bayern – Union, ostatnie wyniki

Bayern Monachium w ostatnich dniach potwierdził, że na krajowym podwórku nie ma sobie równych. Ostatnio rozgromił w Pucharze Niemiec na wyjeździe Mainz 4-0, a wcześniej, również w delegacji, pokonał Bochum aż 5-0 w ramach rozgrywek Bundesligi. Była to reakcja zespołu na nieprzyzwoity wynik w Lidze Mistrzów, a dokładniej porażkę z Barceloną aż 1-4. Bawarczycy w ligowej tabeli zasiadają na fotelu lidera z 20 punktami po ośmiu rozegranych meczach.

Union Berlin w tygodniu wypisał się z Pucharu Polski po niespodziewanej porażce z Arminią Bielefeld. Może zatem w pełni skupić się na Bundeslidze, gdzie radzi sobie zaskakująco dobrze. Union ma za sobą remis z Eintrachtem Frankfurt (1-1) i dwie cenne wygrane, w tym jedną nad Borussią Dortmund (2-0). Union ograł także na wyjeździe Kiel. Do Bayernu traci w tabeli pięć punktów.

Bayern – Union, historia

Union w dalszym ciągu czeka na zwycięstwo nad Bayernem Monachium. W minionym sezonie Bawarczycy wygrali dwukrotnie – u siebie 1-0, a na wyjeździe aż 5-1. Spośród ostatnich pięciu bezpośrednich potyczek Union tylko raz zdołał podzielić się punktami, zatrzymując Bayern po remisie 1-1. Czterokrotnie triumfował natomiast niemiecki gigant.

Bayern – Union, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wyobrażają sobie innego rezultatu niż trzy punkty dla Bayernu Monachium. Kurs na triumf Bawarczyków wynosi około 1.19. W przypadku ewentualnej wygranej Unionu Berlin jest to nawet aż 14.00. Kurs na remis waha się natomiast między 6.80 a 7.50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Bayern – Union, przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany Union Berlin Bo Svensson Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Union Berlin Bo Svensson Rezerwowi 8 Leon Goretzka 10 Leroy Sane 11 Kingsley Coman 20 Arijon Ibrahimovic 25 Thomas Müller 26 Sven Ulreich 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 48 Adam Aznou 10 Kevin Volland 13 András Schäfer 14 Leopold Querfeld 17 Jordan Siebatcheu 19 Janik Haberer 20 Lászlo Bénes 21 Tim Skarke 24 Robert Skov 37 Alexander Schwolow

Bayern – Union, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Bayernu 0% Remisem 0% Wygraną Unionu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Bayernu

Remisem

Wygraną Unionu

Bayern – Union, transmisja meczu

Mecz 9. kolejki Bundesligi między Bayernem a Unionem rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisja będzie dostępna w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.