Bayern Monachium – Mainz: typy i kursy na mecz Bundesligi. Po rozprawieniu się z FC Barceloną czas na Mainz – mógł pomyśleć Julian Nagelsmann po ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. Bawarczycy są w formie i liczą, że uda im się wreszcie przeskoczyć w tabeli Union Berlin.

Bayern Monachium – Mainz, typy i przewidywania

W starciu z FC Barceloną Bayern zaprezentował swoje możliwości w ofensywie. Bawarczycy złapali wiatr w żagle i znów notują serię zwycięstw, aplikując kolejnym rywalom po kilka bramek. Sporym zaskoczeniem jest dyspozycja Erica Choupo-Motinga, który w czterech ostatnich spotkaniach dla Die Roten zanotował aż pięć bramek. 33-latek znakomicie sprawdza się w roli wysuniętego napastnika, za którego plecami operują Mane i Gnabry. Taki pomysł taktyczny wypalił w meczu z Barcą i niewykluczone, że Julian Nagelsmann zastosuje go także w rywalizacji z Mainz.

Statystyka, w której Mainz może zgadywać pocieszenie to fakt, że w każdym z poprzednich pięciu meczów przeciwko Bawarczykom udało im się strzelić przynajmniej jedną bramkę. Na starcie sezonu 2022/23 drużyna prezentuje się nad wyraz dobrze i mało kto chyba zakładał, że po 11 kolejkach będzie zajmowała szóste miejsce w Bundeslidze. Mainz na przestrzeni ostatnich tygodni przegrał tylko jeden mecz, a trzy kolejne z Werderem, Lubeckem i Koeln zakończyły się zwycięstwami. Na Allianz Arena w sobotę szykuje nam się naprawdę niezłe widowisko.

Bayern Monachium – Mainz, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Bayernu jest bez zarzutu. W Lidze Mistrzów pewnie wygrali oni z FC Barceloną, a rywal nie był w stanie oddać nawet celnego strzału na ich bramkę. Wcześniej wygrali również do zera z Hoffenheim, a Augsburgowi strzelili aż pięć goli.

Okazale wyglądają również wyniki Mainz. Czerwono-biali wygrali aż 5:0 z FC Koeln, zapewniając swoim kibicom wspaniałe widowisko. Wcześniej pewnie pokonali w 1/16 finału pucharu Niemiec półamatorską drużynę Lubeck 3:0 i zwyciężyli 2:0 z Werderem Brema. Po raz ostatni golkiper Mainz został pokonany w rywalizacji z 8 października z RB Lipsk.

Bayern Monachium – Mainz, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy sobotniego meczu wciąż kilka braków. Do zdrowia nie wrócili jeszcze Neuer, Sane i Hernandez, którzy na pewno nie wystąpią w meczu z Mainz. Niedostępny jest również Bouna Sarr, który i tak odgrywa jedynie marginalną rolę w zespole. Z brakami w kadrze pogodzony jest również Bo Svensson. Nie będzie mógł on skorzystać z leczących urazy Mustaphy i Leitscha. Zawieszony jest do tego Delano Burgzorg.

Bayern Monachium – Mainz, historia

W ubiegłym sezonie Mainz odprawiło Bayern z kwitkiem, wygrywając na własnym stadionie 3:1. Podobnie było sezon wcześniej, gdy zwyciężyli 2:1. Na wyjazdach nie radzą sobie jednak przeciwko Bawarczykom najlepiej. Z pięciu ostatnich wizyt w Monachium nie udało im się wywieźć żadnych punktów ani razu. Allianz Arena to prawdziwa twierdza, z której Die Roten rzadko wypuszczają rywali bez porażki.

Bayern Monachium – Mainz, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kursy na zwycięstwo Bayernu są wyjątkowo niskie i wynoszą zaledwie 1.30. Za to typ na wygraną Mainz w zależności od bukmachera, może sięgać nawet 10.00. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Bayern Monachium – Mainz, przewidywane składy

Bayern: Ulreich – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Goretzka, Kimmich, Gnabry, Musiala, Mane – Choupo-Moting

Mainz: Zentner – Fernandez, Hack, Caci – Stach, Kohr, Widmer, Lee Jae-Sung, Caricol – Lingvartsen, Onisiwo

Bayern Monachium – Mainz, transmisja

Spotkanie Bayernu Monachium z Mainz będzie transmitowane na antenie Viaplay. Początek w sobotę 29 października o godzinie 15:30.

