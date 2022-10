PressFocus Na zdjęciu: Jamal Musiala

Bayern – Inter: typy, kursy, zapowiedź. Mecz Bayernu Monachium z Interem Mediolan zostanie rozegrany o przysłowiową pietruszkę. Sytuacja w tabeli grupy C Ligi Mistrzów jest już rozstrzygnięta, a wyniki szóstej kolejki nie będą miały na nią żadnego wpływu. Obie drużyny mają już zapewniony awans do kolejnej rundy, a w Monachium zagrają o prestiż i dodatkowe pieniądze. Początek meczu o godzinie 21:00.

Allianz Arena Liga Mistrzów, gr. C Bayern Monachium Inter Mediolan 1.45 5.40 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2022 10:41 .

Bayern Monachium – Inter Mediolan, typy i przewidywania

Mimo, iż mecz nie będzie toczony o wielką stawkę to zdecydowanym faworytem jest Bayern Monachium, który nie zwykł gubić punktów w fazie grupowej Ligi Mistrzów – szczególnie grając przed własną publicznością. W obecnej kampanii również notuje komplet zwycięstw. Ponadto Bawarczycy licząc wszystkie rozgrywki wygrali sześć ostatnich meczów z rzędu, w których zdobyli aż 25 goli. Inter również notuje niezłą passę czterech wygranych z rzędu, a w pięciu ostatnich meczach Włosi wbili rywalom aż szesnaście goli. To zwiastuje, że mecz w Monachium może przynieść sporo goli, a brak presji związanej z meczem o stawkę sprawi, że spotkanie może być bardzo otwarte. Liczymy na sporo bramek we wtorkowy wieczór. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

STS 2,00 Bramki powyżej 3,5 – TAK Odwiedź STS

Bayern Monachium – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Bouna Sarr, Lucas Hernandes, Thomas Muller, Manuel Neuer i Leroy Sane to zawodnicy niedostępni na wtorkowy mecz po stronie Bayernu Monachium. Występ De Ligta stoi pod znakiem zapytania, dlatego od pierwszej minuty najpewniej wystąpi Pavard. Sytuacja kadrowa Interu Mediolan jest znacznie lepsza, W drużynie gości poza skłądem pozostaje przede wszystkim Marcelo Brozović. Kontuzję leczą także Dalbert oraz Brazao.

Bayern Monachium – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Bayern Monachium notuje serię sześciu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Bawarczycy pokonali w tym czasie Viktorię Pilzno, Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, Barcelonę i Mainz. Ponadto ekipa z Bundesligi zdobyła w tych spotkaniach aż 25 goli. Bayern ma zapewnione już pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów, a w niemieckiej ekstraklasie jest drugi.

Inter Mediolan fazę grupową Ligi Mistrzów skończy na drugim miejscu. Nerazzurri mają na swoim koncie cztery zwycięstwa z rzędu z Salernitaną, Fiorentiną Viktorią Pilzno i Fiorentiną. Ostatni mecz przegrali 1 października ulegając w Serie A Romie. W ligowej tabeli zajmują piąte miejsce.

Bayern Monachium – Inter Mediolan, historia

W pierwszym meczu fazy grupowej tego sezonu Bayern wygrał na San Siro z Interem Mediolan 2:0. Pięć ostatnich rywalizacji obu tych drużyn to trzy wygrane Bawarczyków i dwie ekipy z Mediolanu.

Bayern Monachium – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Według polskich, legalnych bukmacherów faworytem spotkania jest Bayern Monachium. Kursy na wygraną Bawarczyków są stosunkowo niskie i oscylują wokół 1,43. Znacznie wyższe są typy na remis w tym pojedynku oraz zwycięstwo Interu Mediolan i wynoszą one odpowiednio około 5,25 oraz 6,85.

Bayern Monachium – Inter Mediolan, przewidywane składy

Bayern: Ulreich, Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies, Goretzka, Sabitzer, Mane, Musiala, Coman, Choupo-Moting

Inter: Onana, Skriniar, Vrij, Acerbi, Dumfires, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dżeko

Bayern Monachium – Inter Mediolan, transmisja meczu

Wtorkowy mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Interem Mediolan będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 3. Serdecznie zachęcamy również do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+ online. Korzystając z naszej promocyjnej oferty możecie zaoszczędzić aż 96 zł. Standardowy pakiet miesięczny z dostępem do kanałów Polsat Sport Premium kosztuje 64 zł, natomiast decydując się wykupić 6-miesięczny abonament z góry zapłacisz jedynie 288 zł zamiast 384 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.