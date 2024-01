Bayern Monachium – Hoffenheim: typy i kursy na mecz Bundesligi. Niemiecka ekstraklasa wraca do gry. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 12 stycznia o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium Hoffenheim Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 stycznia 2024 13:03 .

Bayern Monachium – Hoffenheim, typy i przewidywania

Bundesliga wraca do gry po trzytygodniowej przerwie. Bayern Monachium w 17. kolejce na własnym stadionie podejmie Hoffenheim. Faworyta tej rywalizacji nietrudno wskazać, choć Hoffe rozgrywa bardzo dobry sezon znajdując się obecnie na 7. miejscu w tabeli. Ekipa Thomasa Tuchela to wicelider i zrobi wszystko, żeby jak najszybciej wrócić na fotel lidera, na którym aktualnie zasiada Bayer Leverkusen. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso jest rewelacją trwającej kampanii.

Pewien angielski napastnik nie ma zamiaru się zatrzymywać. Czy w tym pojedynku będzie kontynuował śrubowanie swoich rekordów? Mój typ: Harry Kane strzeli dwie bramki lub więcej.

Bayern Monachium – Hoffenheim, sytuacja kadrowa

Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Noussair Mazraoui Kontuzja łydki Połowa stycznia 2024 Daniel Peretz Kontuzja kolana Koniec lutego 2024 Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Noussair Mazraoui Kontuzja łydki Połowa stycznia 2024 Daniel Peretz Kontuzja kolana Koniec lutego 2024

Hoffenheim Zawodnik Powrót Dennis Geiger Uraz pachwiny Koniec stycznia 2024 Marco John Uraz więzadła krzyżowego Koniec czerwca2024 Mërgim Berisha Uraz więzadła krzyżowego Połowa lipca 2024 Bambasé Conté Odkształcenie pachwiny Połowa stycznia 2024 Hoffenheim Zawodnik Powrót Dennis Geiger Uraz pachwiny Koniec stycznia 2024 Marco John Uraz więzadła krzyżowego Koniec czerwca2024 Mërgim Berisha Uraz więzadła krzyżowego Połowa lipca 2024 Bambasé Conté Odkształcenie pachwiny Połowa stycznia 2024

Bayern Monachium – Hoffenheim, ostatnie wyniki

Dwa ostatnie starcia podopiecznych Thomasa Tuchela w Bundeslidze to dwa zwycięstwa – 2:1 z Wolfsburgiem oraz 3:0 ze Stuttgartem. Zespół prowadzony przez Pellegrino Matarazzo natomiast zremisował 3:3 z Darmstadt i przegrał 1:3 z Lipskiem.

Bayern Monachium – Hoffenheim, historia

W bezpośredniej rywalizacji bawarski gigant dominuje nad niżej notowanym rywalem. Jeśli weźmiemy pod lupę pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami, to odnotujemy aż trzy zwycięstwa Bayernu Monachium i dwa remisy. Hoffenheim w tym czasie nie triumfowało więc ani razu.

Bayern Monachium – Hoffenheim, kursy bukmacherskie

Piątkowy mecz ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.20, a typ na zwycięstwo Hoffenheim to mniej więcej 15.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 9.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod promocyjny Betclic: GOALPL.

Bayern Monachium – Hoffenheim, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Hoffenheim Pellegrino Matarazzo Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Hoffenheim Pellegrino Matarazzo Rezerwowi ▼ 13 Eric Choupo-Moting 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 36 Noel Aseko-Nkili 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 11 Florian Grillitsch 14 Maximilian Beier 17 Julian Justvan 18 Diadié Samassékou 20 Finn Ole Becker 25 Kevin Akpoguma 29 Robert Skov 36 Nahuel Noll 41 Attila Szalai Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Hoffenheim Pellegrino Matarazzo Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Hoffenheim Pellegrino Matarazzo Rezerwowi ▼ 13 Eric Choupo-Moting 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 36 Noel Aseko-Nkili 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 11 Florian Grillitsch 14 Maximilian Beier 17 Julian Justvan 18 Diadié Samassékou 20 Finn Ole Becker 25 Kevin Akpoguma 29 Robert Skov 36 Nahuel Noll 41 Attila Szalai

Bayern Monachium – Hoffenheim, kto wygra?

Bayern Monachium – Hoffenheim, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 12 stycznia o godzinie 20:30.

