Bayern Monachium – Manchester United, typy i przewidywania

Największym hitem 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie niemiecko-angielska rywalizacja Bayernu Monachium z Manchesterem United. Oprócz Bawarczyków oraz Czerwonych Diabłów w grupie A są również duńska FC Kopenhaga i tureckie Galatasaray Stambuł. Tak więc giganci najprawdopodobniej między sobą rozstrzygną to, kto zajmie pierwsze miejsce w tabeli i zagra z teoretycznie łatwiejszym rywalem w 1/8 finału Champions League 2023/2024.

Zespół ze stolicy Bawarii jest w zdecydowanie lepszej formie od drużyny prowadzonej przez Erika ten Haga. Nasz typ: wygrana Bayernu Monachium.

Bayern Monachium – Manchester United, ostatnie wyniki

Podopieczni Thomasa Tuchela odkręcili się po dotkliwej porażce 0:3 z Lipskiem w Superpucharze Niemiec. Zespół ze stolicy Bawarii w Bundeslidze uzbierał 10 punktów (2:2 z Bayerem Leverkusen, 2:1 z Borussią Moenchengladbach, 3:1 z Augsburgiem i 4:0 z Werderem Brema). Bayern Monachium w tabeli jest tuż za Aptekarzami, którzy mają lepszy bilans bramkowy.

Manchester United radzi sobie zdecydowanie gorzej – Czerwone Diabły aktualnie są dopiero trzynastą siłą w Premier League. Ekipa prowadzona przez Erika ten Haga zanotowała dwa zwycięstwa (3:2 z Nottingham Forest i 1:0 z Wolverhampton Wanderers) oraz poniosła trzy porażki (1:3 z Brighton & Hove Albion, 1:3 z Arsenalem i 0:2 z Tottenhamem Hotspur).

Bayern Monachium – Manchester United, historia

Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi drużynami, to odnotujemy aż trzy zwycięstwa Bayernu Monachium, tylko jedną wygraną Manchesteru United i jeden remis. Obie ekipy po raz ostatni zmierzyły się w 2018 roku, kiedy to Bawarczycy w meczu towarzyskim przed sezonem 2018/2019 pokonali klub z Old Trafford 1:0.

Bayern Monachium – Manchester United, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego meczu w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów są gospodarze. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.50, a typ na zwycięstwo Manchesteru United to mniej więcej 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Bayern Monachium – Manchester United, przewidywane składy

Gospodarze będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanych Gabriela Marusicia, Raphaela Guerreiro, Tareka Buchmanna oraz Manuela Neuera, W zespole gości zabraknie natomiast Tyrella Malacii, Amada Diallo, Kobbiego Mainoo, Toma Heatona i Luke’a Shawa, a występ Masona Mounta, Sofyana Amrabata, a także Raphaela Varane’a jest wątpliwy.

Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Manchester United (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Manchester United (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Thomas Tuchel Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 4 Matthijs de Ligt

Alejandro Garnacho 49 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Manchester United (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Manchester United (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Thomas Tuchel Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 4 Matthijs de Ligt

Bayern - absencje:

Bayern - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Raphael Guerreiro Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec września 2023 Kontuzja łydki Koniec września 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec września 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec września 2023 Manuel Neuer Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec września 2023 Kontuzja łydki Koniec września 2023

Man United - absencje:

Man United - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Kobbie Mainoo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz kostki Początek stycznia 2024 Tom Heaton Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Mason Mount Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek października 2023 Uraz ścięgna udowego Początek października 2023 Raphael Varane Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Kilka dni Stłuczenie Kilka dni Sofyan Amrabat Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Kilka dni Kontuzja pleców Kilka dni Mason Greenwood Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 1 meczu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 1 meczu Antony Matheus dos Santos Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 3 meczach Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 3 meczach Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 3 meczach Nie zagra Po 3 meczach

Bayern Monachium – Manchester United?, kto wygra?

Bayern Monachium – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku z góry za 40 zł/msc (240 zł łącznie) zamiast 74 zł/msc (444 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 204 zł. Początek meczu na Allianz Arena pomiędzy Bayernem Monachium a Manchesterem United już w środę, 20 września o godzinie 21:00.

