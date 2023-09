Bayern Monachium - Bayer Leverkusen: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek Bundesligi. Mistrzowie Niemiec w najbliższym spotkaniu ligowym podejmą drużynę, która podobnie jak oni, ma na koncie komplet punktów po trzech starciach. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Allianz Arena już w piątek (15 września) o godzinie 20:30.

IMAGO / kolbert-press Na zdjęciu: Leroy Sane

Bayern Monachium Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2023 01:29 .

Bayern – Leverkusen, typy bukmacherskie

Bayern Monachium w ramach 4. kolejki rozgrywek podejmie na własnym stadionie Bayer Leverkusen. Obie drużyny bardzo dobrze weszły w nowym sezon, dlatego to hitowe starcie zapowiada się niezwykle ciekawie. My spodziewamy się wyrównanego oraz przede wszystkim zaciętego spotkania, w którym nie nie powinno zabraknąć bramek. Naszym zdaniem oba zespoły zakończą rywalizację bez zachowanego czystego konta. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Bayern – Leverkusen, ostatnie wyniki

Bayern Monachium przed startem nowego sezonu Bundesligi zmierzył się z RB Lipskiem w spotkaniu o Superpuchar Niemiec. Mecz niespodziewanie zakończył się zwycięstwem “Czerwonych Byków” 3:0. Wydawało się, że “Bawarczycy” będą mieli problemy z formą, jednak po 3. kolejkach można rozwiać te wątpliwości. Udało im się pokonać Werder Brema 4:0, Augsburg 3:1 oraz Borussię Monchengladbach 2:1.

Natomiast Bayer Leverkusen przed sezonem był typowany do czarnego konia rozgrywek, który może zagrozić Bayernowi Monachium w wale o mistrzostwo Niemiec. Podopieczni Xabiego Alonso doskonale zaprezentowali się w pierwszych trzech kolejkach, pokonując RB Lipsk 3:2, Borussię Monchengladbach 3:0 o Darmstadt 5:1.

Bayern – Leverkusen, historia

W poprzednim sezonie jesienią po zwycięstwo sięgnął zespół Bayernu Monachium, wygrywając na własnym stadionie 4:0. Natomiast już wiosną to Bayer Leverkusen pokonał “Die Roten” 2:0. Wcześniejsze trzy spotkania zakończyły się dwoma wygranymi obecnych mistrzów Niemiec oraz jednym remisem.

Bayern – Leverkusen, typy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu jest Bayern Monachium. To właśnie za zespołem Thomasa Tuchela będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu niosącego się po Allianz Arenie. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.57 – 1.60, natomiast na zwycięstwo Bayeru Leverkusen wynoszą nawet 4.75. W Betclic kod promocyjny GOALPL pozwala Ci odebrać bonus powitalny. Obecnie Betclic oferuje nowym klientom zakład bez ryzyka do 200 zł (cashback). Pamiętaj, że kod bonusowy GOALPL wpisać możesz tylko i wyłącznie na etapie rejestracji swojego konta.

Bayern Monachium Remis Bayer Leverkusen 1.57 4.70 4.65 1.60 5.00 4.75 1.60 5.00 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2023 01:29 .

Bayern – Leverkusen, kto wygra?

Bayern – Leverkusen, przewidywane składy

Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Bayer Leverkusen (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Bayer Leverkusen (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy ▼ Thomas Tuchel Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 4 Matthijs de Ligt

13 Eric Choupo-Moting

20 Bouna Sarr

24 Konrad Laimer

25 Thomas Müller

38 Ryan Gravenberch

39 Mathys Tel

43 Tom Hülsmann

45 Aleksandar Pavlovic Josip Stanisic 2

Robert Andrich 8

Nadiem Amiri 11

Arthur 13

Matej Kovar 17

Noah Mbamba 18

Adam Hlozek 23

Timothy Fosu-Mensah 24

Bayern - Leverkusen, transmisja meczu

Spotkanie Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen transmitowany będzie wyłącznie na platformie Viaplay. Początek meczu już w piątek (15 września) o godzinie 20:30.

