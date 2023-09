PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium – VfL Bochum, typy i przewidywania

Bayern Monachium w 5. kolejce Bundesligi na Allianz Arenie podejmie VfL Bochum. Bawarczycy są zdecydowanym faworytem tego meczu i po tej serii gier postarają się wskoczyć na fotel lidera, który obecnie dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu zajmuje Bayer Leverkusen. Podopieczni Thomasa Tuchela wracają na ligowe podwórko po szalonym spotkaniu z Manchesterem United w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów, które wygrali 4:3.

Starcie z VfL Bochum powinno być dobrą okazją dla Harry’ego Kane’a do poprawienia swojego dorobku strzeleckiego w barwach Bayernu Monachium. Nasz typ: strzelec pierwszego gola – Harry Kane.

Bayern Monachium – VfL Bochum, sytuacja kadrowa

Gospodarze wciąż nie mogą liczyć na kontuzjowanych Manuela Neuera, Raphaela Guerreiro, Tareka Buchmanna oraz Gabriela Marusicia. Po stronie gości najprawdopodobniej zabraknie Mohammeda Tolby, Lysa Mousseta, Michaela Essera, Luisa Hartwiga, Jordiego Oseia-Tutu, Mortiza-Broniego Kwartenga i Kevina Schlotterbecka.

Bayern – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Raphael Guerreiro Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek października 2023 Kontuzja łydki Początek października 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek października 2023 Uraz ścięgna udowego Początek października 2023 Manuel Neuer Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek października 2023 Kontuzja łydki Początek października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2023 Raphael Guerreiro Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek października 2023 Kontuzja łydki Początek października 2023 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek października 2023 Uraz ścięgna udowego Początek października 2023 Manuel Neuer Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek października 2023 Kontuzja łydki Początek października 2023

Bochum - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mohammed Tolba Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Lys Mousset Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna Achillesa Początek listopada 2023 Michael Esser Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek października 2023 Kontuzja kolana Początek października 2023 Luis Hartwig Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Kilka dni Uraz ramienia Kilka dni Jordi Osei-Tutu Dyskomfort żołądkowo-jelitowy Dyskomfort żołądkowo-jelitowy Powrót: Kilka dni Dyskomfort żołądkowo-jelitowy Kilka dni Moritz-Broni Kwarteng Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Połowa października 2023 Uraz pachwiny Połowa października 2023 Keven Schlotterbeck Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Koniec października 2023 Uraz ramienia Koniec października 2023 Mats Pannewig Brak przygotowania fizycznego Brak przygotowania fizycznego Powrót: Kilka dni Brak przygotowania fizycznego Kilka dni Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mohammed Tolba Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Lys Mousset Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna Achillesa Początek listopada 2023 Michael Esser Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek października 2023 Kontuzja kolana Początek października 2023 Luis Hartwig Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Kilka dni Uraz ramienia Kilka dni Jordi Osei-Tutu Dyskomfort żołądkowo-jelitowy Dyskomfort żołądkowo-jelitowy Powrót: Kilka dni Dyskomfort żołądkowo-jelitowy Kilka dni Moritz-Broni Kwarteng Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Połowa października 2023 Uraz pachwiny Połowa października 2023 Keven Schlotterbeck Uraz ramienia Uraz ramienia Powrót: Koniec października 2023 Uraz ramienia Koniec października 2023 Mats Pannewig Brak przygotowania fizycznego Brak przygotowania fizycznego Powrót: Kilka dni Brak przygotowania fizycznego Kilka dni

Bayern Monachium – VfL Bochum, ostatnie wyniki

Zespół Thomasa Tuchela w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów pokonał Manchester United 4:3, a w dwóch ostatnich seriach gier Bundesligi zremisował 2:2 z Bayerem Leverkusen i wygrał 2:1 z Borussią Moenchengladbach. VfL Bochum w tym samym czasie zanotował dwa remisy w niemieckiej ekstraklasie (1:1 z Eintrachtem Frankfurt oraz 2:2 z Augsburgiem).

Bayern Monachium – VfL Bochum, historia

Bawarczycy z reguły bardzo dobrze radzą sobie w starciach z Niebiesko-Białymi. Bayern Monachium wygrał aż cztery z pięciu poprzednich spotkań przeciwko temu rywalowi. VfL Bochum w tym czasie odnotował jedno zwycięstwo. Nie padł żaden remis.

Bayern Monachium – VfL Bochum, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.10, a typ na zwycięstwo VfL Bochum to mniej więcej 20.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 11.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Bayern Monachium – VfL Bochum, przewidywane składy

Moritz Broschinski 29 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 VfL Bochum (Przewidywany skład) 3-5-2 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 VfL Bochum (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Thomas Tuchel Thomas Letsch Rezerwowi ▼ 4 Matthijs de Ligt

7 Serge Gnabry

13 Eric Choupo-Moting

18 Daniel Peretz

20 Bouna Sarr

24 Konrad Laimer

25 Thomas Müller

39 Mathys Tel

45 Aleksandar Pavlovic Cristian Gamboa 2

Danilo Soares 3

Patrick Osterhage 6

Gonçalo Paciência 9

Philipp Forster 10

Lukas Daschner 13

Christopher Antwi-Adjej 22

Niclas Thiede 23

Moritz Broschinski 29

Bayern Monachium – VfL Bochum, kto wygra?

Bayern Monachium – VfL Bochum, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Allianz Arenie między Bayernem Monachium a Bochum już w najbliższą sobotę, 23 września o godzinie 15:30.

