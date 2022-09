Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Leon Goretzka

Bayern – Bayer: typy i kursy na mecz Bundesligi. W pierwszym spotkaniu niemieckiej ekstraklasy po przerwie na występy reprezentacji dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku. Na murawie spotkają się dwa zespoły, które w tym sezonie spisują się znacznie poniżej oczekiwań.

Allianz Arena Bundesliga Bayern Monachium Bayer Leverkusen 1.35 6.20 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2022 12:08 .

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen, typy i przewidywania

Obie drużyny w ostatnich tygodniach przede wszystkim zawodziły swoich fanów. Kibice obu zespołów mają nadzieję, że przerwa reprezentacyjna w ich klubach została dobrze wykorzystania. Do piątkowego meczu w roli faworyta przystąpi Bayern, ale z zamiarem odniesienia zwycięstwa do Monachium przyjedzie także Bayer. My w przypadku tego spotkania nie zdecydujemy się o wskazanie jego rozstrzygnięcia, ale spodziewamy się w nim emocji i przede wszystkim bramek. Dlatego też stawiamy na BTTS. Nasz typ: BTTS

STS 1.46 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec Bayernu Julian Nagelsmann podczas piątkowego spotkania nie będzie mógł skorzystać przede wszystkim z dwójki kontuzjowanych zawodników – Kingsleya Comana i Lucasa Hernandeza. Z gry wyłączony jest także Bouna Sarr.

W najsilniejszym zestawieniu do Monachium nie przyjadą również goście z Leverkusen. W ich szeregach zabraknie bowiem Floriana Wirtza, Karima Bellarabiego i Exequiela Palaciosa.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

Bayern Monachium w piątkowy wieczór będzie starała się przerwać niespotykaną dla siebie serię czterech kolejnych ligowych spotkań bez wygranej. Bawarczycy po trzech wygranych na początku sezonu, w kolejnych spotkaniach nie potrafili znaleźć sposobu na rywali. W tym czasie zanotowali trzy remisy – 1:1 z Borussią M’gladbach, 1:1 z Unionem Berlin i 2:2 z VfB Stuttgart. Tuż przed przerwą na mecze reprezentacji doznali natomiast rozczarowującej porażki 0:1 z Augsburgiem.

Równie rozczarowująca w obecnym sezonie jest postawa Bayeru Leverkusen, który po siedmiu rozegranych kolejkach plasuje się tuż nad strefą spadkową. Bayer odniósł tylko jedno zwycięstwo, zanotował dwa remisy i aż cztery razy schodził z boiska pokonany. Teraz o poprawienie tego bilansu będzie bardzo trudno.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen, historia

Historia pojedynków obu drużyn jest bardzo bogata. Mierzyły się one bowiem na jednej murawie już 96 razy, w tym 86 razy w Bundeslidze. Bilans tych konfrontacji jest bardzo korzystny dla Bayernu, który wygrał 58 meczów. Bayer na swoim koncie ma 19 zwycięstw. Tyle samo spotkań zakończyło się remisami.

Bayer na ligowe zwycięstwo nad Bayernem czeka od 2019 roku, kiedy ta sztuka udała mu się dwa razy. Od tamtej pory cztery mecze wygrał Bayern, a jeden zakończył się podziałem punktów.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Choć Bayern w ostatnich tygodniach zawodził, zdaniem bukmacherów jest zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania. Kursy na jego zwycięstwo wynoszą około 1.35, podczas gdy na wygraną Bayeru przekraczają 7.00. Stawiając na niespodziankę i typując wygraną gości warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł. Aby go uzyskać należy podczas rejestracji podczas STS kod promocyjny GOAL

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen, przewidywane składy

Bayern: Neuer – Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Musiala, Sane – Mueller, Mane

Bayer: Hradecky – Koussonou, Tah, Tapsoba – Frimpong, Andrich, Demirbay, Hincapie – Diaby, Hudson-Odoi – Schick

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen, transmisja meczu

Piątkowy meczu Bayernu z Bayerem, który rozpocznie się o godzinie 20:30 będzie można obejrzeć “na żywo” na platformie streamingowej Viaplay. To nie jedyna możliwość obejrzenia tego meczu. Transmisja będzie również dostępna zupełnie za darmo na internetowej stronie STS. Wystarczy zarejestrować konto i postawić dowolny zakład.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Oglądaj mecz w STS! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

