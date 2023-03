PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Bayern Monachium – FC Augsburg: typy i przewidywania

Bayern Monachium w ostatnich tygodniach prezentuje wyborną formę. Awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, eliminacje PSG i to wszystko bez straty gola w dwumeczu. FC Augsburg gra w kratkę. Wygrywa u siebie, ale na wyjazdach nie potrafi zwyciężyć już od siedmiu kolejek. Wiele wskazuje na to, że ta seria zostanie przedłużona.

Bawarczycy prowadzą wyrównany wyścig z Borussią Dortmund o mistrzostwo Niemiec. Mają po tyle samo punktów (49) w tabeli Bundesligi. Trudno powiedzieć, by Augsburg walczył o utrzymanie, bo ma 8 punktów przewagi nad strefą spadkową, ale 13. miejsce na pewno nie satysfakcjonuje tego klubu.

Mistrzowie Niemiec w trzech ostatnich meczach na Allianz Arenie zanotowali komplet zwycięstw i nie stracili ani jednego gola. Defensywa Bayernu wygląda ostatnio bardzo pewnie. Augsburg nie radzi sobie na wyjazdach, a w Monachium nie wygrał w Bundeslidze od 2015 roku. Murowanym faworytem są gospodarze, dlatego nasz typ na to spotkanie to: Bayern wygra do zera.

Bayern Monachium – FC Augsburg: sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy od dłuższego czasu z powodu kontuzji nie grają Manuel Neuer i Lucas Hernandez. Julian Nagelsmann ma jednak w kim wybierać. Kadra Bayernu jest na tyle szeroka i mocna, że Bawarczycy nie powinni mieć większych problemów w sobotnim spotkaniu. W środowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko PSG pokazali fantastyczną organizację w grze obronnej, a wiadomo, że atak francuskiej drużyny jest znacznie mocniejszy niż sobotniego rywala Bawarczyków.

Sytuacja Augsburga jest bardziej skomplikowana. Kilku pomocników i obrońców jest kontuzjowanych i z tego powodu nie zagrają w najbliższym spotkaniu na Allianz Arenie. Andre Hahn, Reece Oxford, Elvis Rexhbecaj, a także Tobias Strobl i Felix Uduokhai pauzują przez urazy.

Bayern Monachium – FC Augsburg: ostatnie wyniki

O sytuacji Bayernu sporo już zostało napisane. Jest liderem Bundesligi, w środę przyklepał miejsce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, wszystko idzie zgodnie z planem. No i wygląda na to, że ekipa Nagelsmanna jest aktualnie na fali wznoszącej.

A Augsburg? Cóż, bez wygranej w siedmiu kolejnych wyjazdowych meczach ligi niemieckiej. Za to niepokonany w tym roku na własnym terenie. Cztery mecze i cztery wygrane. Rafał Gikiewicz i Robert Gumny są ważnymi postaciami zespołu i grają niemal wszystko od deski do deski po przerwie zimowej.

Bayern Monachium – FC Augsburg: historia

W obecnym sezonie Bayern… przegrał na wyjeździe z Augsburgiem. Podobnie zresztą jak w poprzedniej kampanii. Natomiast u siebie nie przegrał z tym rywalem już od ośmiu lat. Bilans bezpośrednich spotkań jest zdecydowanie na korzyść gospodarzy sobotniego meczu. Bawarczycy na własnym terenie nie przegrali meczu od ponad roku, co pokazuje, jak trudne zadanie przed drużyną Gikiewicza i Gumnego.

Bayern Monachium – FC Augsburg: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Bayern – Augsburg jednoznacznie wskazują na gospodarzy jako wielkiego faworyta tego spotkania. Co za tym idzie, nie są atrakcyjne jeśli chodzi o typowanie wygranej Bawarczyków. W przypadku sensacji, którą byłby już nawet remis, kursy są powyżej 9.00. Na wygraną gości u niektórych bukmacherów nawet dwukrotnie wyższe. Gdybyś czuł niespodziankę w tym spotkaniu, warto wykorzystać kod promocyjny STS z kodem GOAL i postawić zakład bez ryzyka 100 zł.

Bayern Monachium – FC Augsburg: przewidywane składy

Bayern Monachium – FC Augsburg: transmisja

Mecz Bayern – Augsburg będzie transmitowany w Polsce przez platformę streamingową Viaplay. Oprócz tego transmisja na żywo w internecie będzie dostępna na stronach legalnych polskich bukmacherów: STS, Fortuna, Superbet i PZBuk.

