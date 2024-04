Bayer Leverkusen – Werder Brema: typy, kursy, zapowiedź (14.04.2024)

Bayer Leverkusen - Werder Brema: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na hitowy pojedynek o mistrzostwo Bundesligi. Jeśli gospodarze wygrają, to po 11 latach przełamią serię Bayernu Monachium i zdobędą tytuł.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen Werder Brema Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2024 09:19 .

Bayer Leverkusen – Werder Brema: przewidywania

To nie będzie zwykły mecz dla piłkarzy Bayeru Leverkusen. Zwycięstwo w starciu z Werderem Brema zapewni im mistrzostwo kraju. Po 11 latach dominacji Bayernu Monachium, gracze Xabiego Alonso mają szansę dokonać czegoś wielkiego w swojej 120-letniej historii. Szczególnie, że ten sezon jest dla “Aptekarzy” po prostu wybitny. Grają fantastycznie, a ostatnia porażkę zanotowali w maju. Wygranie Bundesligi będzie być może dopiero pierwszym trofeum w tym sezonie, bowiem wydaje się, że Bayer jest również faworytem do wygrania Ligi Europy. To zapowiada nam, że najbliższy mecz z Werderem, który jest dość przeciętną ekipą nie powinien sprawić gospodarzom problemu. Mój typ na tę rywalizację: powyżej 2,5 gola w meczu.

Bayer Leverkusen – Werder Brema: ostatnie mecze

Bayer w tygodniu mierzył się z West Hamem w Lidze Europy. Gracze Xabiego Alonso pokonali londyńczyków w pierwszym ćwierćfinałowym starciu 2:0 i są właściwie o krok od awansu do półfinału tych rozgrywek. Dodatkowo “Aptekarze” notują aktualnie serię siedmiu zwycięstw z rzędu. W tabeli Bundesligi są zaś jedyną drużyną bez porażki w tym sezonie, a na swoim koncie mają tylko 19 straconych bramek. Z kolei Werder lokuje się 12. miejscu w stawce i w pięciu ostatnich meczach zainkasował tylko jeden punkt. Było to w poprzedni weekend, kiedy to zremisowali z Eintrachtem.

Bayer Leverkusen – Werder Brema: historia

W pierwszym meczu tego sezonu ekipa z Leverkusen gładko pokonała Werder aż 3:0. W poprzedniej kampanii było podobnie, bowiem w pierwszym meczu padł rezultat 1:1, a w rewanżu było 3:2 dla Bayeru. Ostatnie zwycięstwo drużyny z Bremy to rok 2019 i wynik 3:1 na stadionie niedzielnych gospodarzy.

Bayer Leverkusen – Werder Brema: kursy bukmacherów

Bayer Leverkusen – Werder Brema: kto wygra?

Bayer Leverkusen – Werder Brema: przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Werder Brema Ole Werner Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Werder Brema Ole Werner Rezerwowi ▼ 2 Josip Stanisic 8 Robert Andrich 9 Borja Iglesias 12 Edmond Tapsoba 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 19 Nathan Tella 21 Amine Adli 32 Gustavo Puerta 2 Olivier Deman 18 Naby Keita 21 Isak Hansen-Aaroen 24 Kein Sato 26 Joel Imasuen 31 Jakob Löpping 35 Leon Opitz 40 Cimo Röcker

Bayer Leverkusen – Werder Brema: transmisja

Transmisja tego spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w niedzielę 14 kwietnia o godzinie 17:30.

