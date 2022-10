FC Barcelona – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Villarreal: typy i kursy na mecz La Ligi. Duma Katalonii po porażce w ligowym klasyku z Realem Madryt będzie starała się w czwartkowy wieczór wrócić na zwycięski tor. Czeka ją jednak niełatwe zadanie, bowiem na Camp Nou zawita nieobliczalny zespół Villarreal.

FC Barcelona – Villarreal, typy i przewidywania

FC Barcelona ma duże ambicje w tym sezonie. Jeżeli nie chce postawić siebie w trudnej sytuacji w walce o mistrzowski tytuł, nie może sobie pozwolić w najbliższym meczu na stratę punktów. Jeżeli Duma Katalonii wróci na wysoki poziom, który prezentowała już w sezonie, to w czwartkowym spotkaniu powinna sięgnąć po komplet punktów. Nie będzie to to łatwo, ale sądzimy, że właśnie taki scenariusz będzie miał miejsce. Nasz typ: wygrana Barcelony

Barcelona – Villarreal, ostatnie wyniki

W ostatnim weekend zespół Xaviego Hernandeza musiał na Santiago Bernabeu uznać wyższość Realu Madryt. Królewscy byli drużynę lepszą i zasłużenie wygrali 3:1. Dla Barcelony była to pierwsza w tym sezonie porażka w lidze, po której musi się szybko otrząsnąć, aby nie groziła jej strata punktów w kolejnych meczach. Kibice Dumy Katalonii mają prawo do niepokoju, bowiem ich drużynie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, udało się wygrać tylko jedno z czterech ostatnich meczów.

W czwartkowy wieczór Barcelona będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, co stawia ją w roli wyraźnego faworyta. Także ze względu na nienajlepszą ostatnio wyjazdową formę Villarreal, który w lidze nie wygrał żadnego z czterech ostatnich meczów na boiskach rywali. Gospodarze nie mogą jednak sobie pozwolić na zlekceważenie Żółtej lodzi podwodnej. W ciągu ostatniego tygodnia Villarreal wygrało dwa spotkania – najpierw skromnie 1:0 pokonało na wyjeździe Austrię Wiedeń w Lidze Konferencji Europy, a następnie w ligowym meczu uporało się u siebie 2:0 z Osasuną Pampeluna.

Barcelona – Villarreal, historia

Kibice Barcelony z pewnością mają w pamięci ostatni pojedynek obu zespołów na Camp Nou, który odbył się 22 maja tego roku. Spotkanie zakończyło się bowiem wygraną 2:0 gości po bramkach Pedrazy i Gomeza. Villarreal zrewanżował się tym samym za porażkę 1:3 w pierwszym meczu u siebie.

Dla Villarreal była to pierwsza wygrana na stadionie Barcelony od marca 2008 roku. W międzyczasie Duma Katalonii mogła się pochwalić serię dziesięciu kolejnych zwycięstw z Żółtą łodzią podwodną przed własną publicznością.

Barcelona – Villarreal, kursy bukmacherskie

FC Barcelona Remis Villarreal 1.52 4.50 5.90 1.50 4.75 6.00 1.52 4.75 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2022 21:04 .

Barcelona – Villarreal, przewidywane składy

Sytuacja kadrowa Barcelony po El Clasico nie uległa zmianie. Nadal wyłączeni z gry z powodu kontuzji są Ronald Araujo, Andreas Christensen czy Memphis Depay. Można się jednak spodziewać roszad w wyjściowym składzie w porównaniu do tego, który rozpoczynał mecz z Realem Madryt.

Villarreal na Camp Nou będzie musiał sobie poradzić bez Francisa Coquelina, Juana Foytha i Gerarda Moreno. Miejsce w wyjściowym składzie prawdopodobnie wywalczy również Jose Luis Morales.

Barcelona: ter Stegen – Alba, Pique, Kounde, Roberto – Pedri, Busquets, Gavi – Fati, Lewandowski, Torres

Villarreal: Rulli – Pedraza, Torres, Albiol, Femenia – Parejo, Capoue, Lo Celso – Morales, Danjuma, Baena

Barcelona – Villarreal, transmisja meczu

Czwartkowy mecz Barcelona – Villarreal, który rozegrany zostanie w ramach 10. kolejki La Liga, rozpocznie się o godzinie 21:00. W telewizji mecz obejrzymy na kanale Eleven Sports 1. Z kolei za pośrednictwem internetu zupełnie darmowa transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV, do której dostęp zyskujemy rejestrujac konto z kodem promocyjnym GOAL oraz stawiając dowolny kupon w ciągu ostatnich 24 godzin przed meczem.

Drugą z polecanych przez nas opcji jest skorzystanie z usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 96 zł, bowiem decydując się na półroczną subskrypcję pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, zapłacisz tylko 288 zł. Jedynym warunkiem jest rejestracja konta w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

