FC Barcelona – Real Madryt: typy i kursy na mecz Superpucharu Hiszpanii. 2022 rok w hiszpańskiej piłce rozpoczyna się od mocnego uderzenia. Już w drugim tygodniu stycznia będziemy świadkami pierwszego El Clasico. Na stadionie w Rijadzie jedenastki Barcelony i Realu Madryt walczyć będą o awans do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii.



FC Barcelona Superpuchar Hiszpanii

12.01.2022 20:00 Stadion Króla Fahda (Rijad)

Real Madryt

FC Barcelona – Real Madryt, typy i przewidywania

Żaden z zespołów nie będzie miał po swojej stronie atutu własnego boiska, ale większą liczbą argumentów po swojej stronie dysponuje niewątpliwie Real Madryt. Królewscy nie tylko prezentują w obecnym sezonie znacznie wyższą formę, ale mogą się również pochwalić serią czterech kolejnych wygranych nad Barceloną i pięciu spotkań bez porażki.

Gospodarzom i Xaviemu Hernandezowi z pewnością nie pomoże brak kilku ważnych zawodników, którzy w pełni sił mogliby liczyć na występ od pierwszej minuty. W znacznie lepszej sytuacji kadrowej jest Real Madryt, co jest kolejnym argumentem przemawiających za jego wygraną. My w tym meczu nie spodziewamy się niespodzianki i stawiamy na zwycięstwo Królewskich. Nasz typ: wygrana Realu Madryt

Kurs 50.00 na wygraną Barcelony

FC Barcelona nie jest faworytem do zwycięstwa, ale w żadnym wypadku Dumie Katalonii nie można odbierać na to szans. Zespół Xaviego Hernandez na boisko wybiegnie z jednym celem i będzie nim pokonanie wielkiego rywala z Madrytu. Jeżeli spodziewasz się w tym meczu niespodzianki i wygranej Dumy Katalonii, powinieneś zwrócić uwagę na promocję przygotowaną przez LV BET zakłady bukmacherskie. Nowi klienci bukmachera mają możliwość postawienia na wygraną Barcy po niesamowitym kursie 50.00. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w LV BET do 12 stycznia (środa), godz. 20:00. Dokonaj depozytu w wysokości minimum 20 złotych. Postaw dokładnie za 1 zł pojedynczy zakład na wygraną Barcelony w meczu z Realem Madryt. Jeżeli Barcelona odniesie zwycięstwo wygrasz 44 zł.

Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie LV BET.

Barcelona – Real Madryt, kurs 20 lub 10 na zwycięzcę od BETFAN

Specjalną promocję dla Czytelników goal.pl na spotkanie Barcelony z Realem Madryt przygotował również BETFAN zakłady bukmacherskie. Pozwala ona postawić na wygraną Barcelony po kursie 20.00, natomiast na zwycięstwo Realu Madryt po kursie 10.00. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOALBONUS do 12 stycznia (środa) do godziny 20:00. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty.

Dokonaj rejestracji w Betfan podając kod promocyjny GOALBONUS do 12 stycznia do godz. 20:00. Wpłać depozyt o wartości co najmniej 70 zł. Zagraj dowolny kupon za minimum 50 zł. Jeżeli okaże się nietrafiony BETFAN w ramach zakładu bez ryzyka dokona zwrotu do kwoty 600 zł. Zagraj za maksymalnie 20 zł pojedynczy kupon na zwycięstwo Barcelony (po kursie 20.00) lub Realu Madryt (po kursie 10.00) na stronie promocji.

Szczegóły promocji są dostępne na stronie Betfan.

FC Barcelona – Real Madryt, ostatnie wyniki

Obecny sezon jest zdecydowanie bardziej udany dla Realu Madryt, który oczywiście nie uniknął porażek, ale cały czas zajmuje pierwsze miejsce w tabeli La Liga i gra w Lidze Mistrzów. Barcelona w ligowej tabeli jest obecnie sklasyfikowana na szóstej lokacie, a po nieudanej jesieni przygodę z europejskimi pucharami będzie kontynuować jedynie w Lidze Europy.

Duma Katalonii w ostatnich tygodniach spisywała się ze zmiennym skutkiem, ale może się pochwalić serią sześciu spotkań bez porażki. Trzeba jednak podkreślić, że w tym czasie odniosła tylko dwa ligowe zwycięstwa (3:2 z Elche i 1:0 z Realem Mallorca) oraz nie bez problemów uporała się z trzecioligowym Linares (2:1) w Pucharze Króla. W pozostałych trzech meczach drużyna Xaviego Hernandeza dzieliła się punktami z rywalami (2:2 z Osasuną, 1:1 z Sevillą, 1:1 z Granadą), choć apetyty były zdecydowanie większe.

Real Madryt 2022 rok rozpoczął od dużego rozczarowania. Królewscy w wyjazdowym meczu przegrali 0:1 z Getafe, doznając tym samym drugiej ligowej porażki w tym sezonie. Drużyna Carlo Ancelottiego zdołała się jednak bardzo szybko pozbierać i w kolejnych dniach odniosła dwa zwycięstwa. Najpierw w pucharowej potyczce ograła 3:1 trzecioligowe Alcoyano, a w ostatni weekend nie dała żadnych szans na Santiago Bernabeu Valencii, wygrywając wysoko 4:1.

Ostatnim zwycięstwem Real Madryt wysłał również sygnał Barcelonie, że w środowym meczu czeka ją bardzo trudne zadanie. Królewscy, biorąc również pod uwagę to jak prezentuje się Barcelona, przystąpią do środowej potyczki w roli faworyta.

FC Barcelona – Real Madryt, historia

Dla obu zespołów będzie to druga konfrontacja w obecnym sezonie. 24 października obie drużyny miały już okazję rozegrał pierwsze ligowe El Clasico. W spotkaniu na Camp Nou lepsi okazali się goście z Madrytu, którzy długo prowadzili 1:0 po trafieniu Davida Alaby. Kolejne gole padły dopiero w doliczonym czasie gry. Najpierw na 2:0 podwyższyć Lucas Vazquez, a kontaktowym trafieniem odpowiedział Sergio Aguero.

Była to już czwarta z rzędu wygrana Realu Madryt nad Barceloną. W poprzednim sezonie Królewscy wygrali oba ligowe mecze – najpierw 3:1 na Camp Nou, a następnie 2:1 na Estadio Alfredo di Stefano.

Barcelona na wygraną z Realem czeka od marca 2019 roku, kiedy skromnie 1:0 wygrała w Madrycie. Od tamtej pory obie drużyny mierzyły się pięć razy.

FC Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów do zwycięstwa w środowym spotkaniu jest Real Madryt, ale patrząc na oferowane przez nich kursy, nie odbierają również szans Barcelonie. Kurs na wygraną Dumy Katalonii u największego polskiego bukmachera STS wynosi aktualnie 3.55. Czy Dumę Katalonii stać na sprawienie niespodzianki? Stawiając na wygraną Barcelony warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka do 234 zł, który można otrzymać wykorzystując podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

FC Barcelona – Real Madryt, transmisja meczu

Prawami do transmisji meczów Superpucharu Hiszpanii w Polsce dysponuje stacja Eleven Sports, która pokaże “na żywo” wszystkie trzy spotkania tegorocznej edycji. Mecz Barcelony z Realem Madryt, który rozegrany zostanie w środę (12 stycznia) o godzinie 20:00 obejrzymy na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek dwóch hiszpańskich gigantów skomentują Michał Wszołek i Marcin Gazda. Aby mieć możliwość obejrzenia spotkania, trzeba oczywiście posiadać wykupiony odpowiedni pakiet.

Transmisja z meczu Barcelona – Real Madryt będzie również dostępna zupełnie za darmo na internetowej stronie STS. Największy polski bukmacher transmisje udostępnia swoim klientów.

