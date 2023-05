IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Mallorca, typy i przewidywania

Trudno przewidzieć przebieg tego spotkania. Barcelona po wygraniu mistrzostwa nie prezentuje już tak wyśmienitej formy, a ponadto Xavi mocno rotuje składem dając szansę mniej kluczowym piłkarzom. Z drugiej strony Mallorca gra w kratkę (2Z, 1R, 2P) w ostatnim czasie i znajduje się się w środku tabeli, dlatego gra bez żadnej presji. Duma Katalonii ma problem z zachowaniem koncentracji w defensywie co pokazują mecze z Espanyolem, Sociedad i Vallaodlid, w których stracili aż siedem goli. Blaugrana jednak od siedmiu meczów zdobywała też minimum jednego gola. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Totalbet 1,87 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź Totalbet

Darmowy zakład 200 zł za gola Lewandowskiego od BETFAN

Robert Lewandowski z pewnością będzie polował na kolejnego gola, który przybliży go do zdobycia korony króla strzelców La Liga. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na przygotowaną przez BETFAN promocję, dzięki której za trafienie Lewandowskiego można odebrać freebet 200 zł. Jak skorzystać z promocji?

Załóż konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszej wpłaty o wartości dokładnie 40 zł Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za 40 zł, na którym znajdzie się typ na gola Roberta Lewandowskiego w meczu z Mallorcą W przypadku trafienia, poza wygraną z kuponu otrzymasz również bonus o wartości 200 zł Freebet ważny będzie przez 72 h

Kurs 125.00 na gola Barcelony lub Mallorki

STS przyzwyczaił nas już do ciekawych promocji na mecze Barcelony. W przypadku niedzielnego spotkania nie jest inaczej. Tym razem można postawić na gola Barcelony lub jej rywala po kursie 125.00. Wystarczy spełnić poniższe warunki promocji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy zakład pojedynczy lub AKO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie drużyny, która strzeli gola w meczu Barcelona – Mallorca (zakład o nazwie “1. drużyna strzeli gola” albo “2. drużyna strzeli gola”) Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Twój kupon okaże się wygrany, poza wygraną z kuponu otrzymasz również bonus o maksymalnej wartości 250 zł

Więcej szczegółów na temat promocji znajdziesz w regulaminie.

Barcelona – Mallorca, sytuacja kadrowa

Barcelona prawdopodobnie będzie w tym spotkaniu bez leczących urazy Kounde, Pedriego oraz Araujo. Oczekuje się, że Busquets zagra w pierwszym składzie, natomiast Alba pojawi się na placu gry w drugiej połowie. Dla obu zawodników będzie to pożegnanie z publicznością na Camp Nou. Na boisku oczywiście nie zabraknie Roberta Lewandowskiego, a niektóre media uważają, że od początku pojawi się na nim także Dembele. Jeśli chodzi o Mallorkę, czterech graczy było nieobecnych w meczu z Valencią podczas ostatniej kolejki i oczekuje się, że podobnie będzie w przypadku wyjazdu na Camp Nou w niedzielny wieczór. Antonio Raillo, Matija Nastasic, Inigo Ruiz de Galarreta i Ludwig Augustinsson leczą urazy.

Barcelona – Mallorca, ostatnie wyniki

Barcelona wywalczył tytuł mistrza Hiszpanii i zaliczyła dwie wpadki pod rząd. Katalończycy przegrali Valladolid, a wcześniej z Realem Sociedad. Dwie porażki poprzedziła natomiast seria trzech wygranych z Espanyolem, Osasuną oraz Betisem. Mallorca z kolei gra w kratkę w ostatnim czasie. W ostatniej kolejce ligowej pokonała Valencię 1:0, a wcześniej przegrała z Almerią 0:3. Ostatnie pięć spotkań to dwa zwycięstwa, dwie porażki i jeden remis. Zajmuje jedenaste miejsce w tabeli.

Barcelona – ostatnie 5 meczów 23.05.2023 Valladolid – Barcelona 3:1 (La Liga)

– Barcelona 3:1 (La Liga) 20.05.2023 Barcelona – Real Sociedad 1:2 (La Liga)

1:2 (La Liga) 14.05.2023 Espanyol – Barcelona 2:4 (La Liga)

2:4 (La Liga) 02.05.2023 Barcelona – Osasuna 1:0 (La Liga)

– Osasuna 1:0 (La Liga) 29.04.2023 Barcelona – Betis 4:0 (La Liga) Mallorca – ostatnie 5 meczów 25.05.2023 Mallorca – Valencia 1:0 (La Liga)

– Valencia 1:0 (La Liga) 20.05.2023 Almeria – Mallorca 3:0 (La Liga)

– Mallorca 3:0 (La Liga) 12.05.2023 Mallorca – Cadiz 1:0 (La Liga)

– Cadiz 1:0 (La Liga) 04.05.2023 Girona – Mallorca 2:1 (La Liga)

– Mallorca 2:1 (La Liga) 01.05.2023 Mallorca – Athletic 1:1 (La Liga)

Barcelona – Mallorca, historia

FC Barcelona ma na koncie dziesięć zwycięstw z rzędu w bezpośrednich starciach z Mallorką. Ponadto Katalończycy aż siedmiokrotnie zachowywali w tych starciach czyste konto. Ostatni remis padł w 2010 roku, natomiast drużyna z Balearów na wygraną czeka od 2009 roku.

Barcelona – Mallorca, spotkania bezpośrednie (H2H)

01.10.2022 Mallorca 0:1 Barcelona La Liga 01.05.2022 Barcelona 2:1 Mallorca La Liga 02.01.2022 Mallorca 0:1 Barcelona La Liga 13.06.2020 Mallorca 0:4 Barcelona La Liga 07.12.2019 Barcelona 5:2 Mallorca La Liga

Barcelona – Mallorca, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia Barcelona – Mallorca są Katalończycy. Kursy na zwycięstwo blaugrany oscylują wokół 1,33. Przy okazji chcemy przedstawić wspaniałą ofertę od Totalbet zakłady bukmacherskie. Rejestrując nowe konto z kodem GOAL otrzymasz Totalbet bonus o łącznej wartości nawet 5230 zł. Jest to bonus od wpłaty aż do 5000 zł oraz zakład bez ryzyka do 200 zł. Możesz też odebrać freebety bez depozytu o łącznej wartości 30 zł.

Barcelona – Mallorca, kto wygra

Barcelona – Mallorca, przewidywane składy

Barcelona – Mallorca, transmisja meczu

Spotkanie Barcelony z Mallorką będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 2. Mecz będzie można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, dzięki której możesz zaoszczędzić aż 60 zł decydując się wykupić sześciomiesięczny abonament z góry. Zapłacisz wtedy 234 zł, natomiast w standardowej ofercie koszt sześciomiesięcznej subskrypcji to 294 zł.

