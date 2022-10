Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Inter: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W środę Dumę Katalonii czeka mecz “o życie” i pozostanie w grze o awans do fazy pucharowej. Drużyna Roberta Lewandowskiego w żadnym wypadku nie może sobie pozwolić na porażkę, satysfakcjonować ją nie będzie również remis.

Barcelona – Inter, typy i przewidywania

FC Barcelona przystępowała do tego sezonu z dużymi oczekiwaniami, tymczasem już niedługo może się pożegnać z Ligą Mistrzów. W uniknięciu tego pomoże im wygrana z Interem Mediolan w środowym meczu, ale oczywiście nie będzie o nią łatwo. Gospodarze wybiegną na murawę w roli faworyta, ale mogą spodziewać się ze strony Nerazzurrich bardzo trudnych warunków. Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie dysponuje jednak na tyle dużym potencjałem, że musi celować w zwycięstwo.

Barcelona – Inter, ostatnie wyniki

FC Barcelona przed środowym spotkaniem z Interem Mediolan stoi pod ścianą. Po trzech rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie tylko trzy punkty i jest poważnie zagrożona zakończeniem rywalizacji w Lidze Mistrzów już na fazie grupowej. Duma Katalonii mocno skomplikowała swoją sytuację przed tygodniem, kiedy przegrała 0:1 na San Siro z Interem. Nerazzurri mają teraz na koncie sześć punktów, a prowadzący w tabeli grupy C Bayern Monachium komplet dziewięciu oczek.

W środowym meczu zespół Xaviego Hernandeza nie może sobie pozwolić na porażkę. Ta praktycznie pozbawiłaby go szans na grę w fazie pucharowej. Gospodarzy nie może również satysfakcjonować remis, bowiem przed kolejnymi meczami nadal musieliby liczyć na potknięcia swoich rywali. Zmartwieniem kibiców Barcelony może być forma zespołu, który ostatnio nie bez problemów wygrywa w lidze. W ostatnich dwóch meczach La Liga zdobył co prawda sześć punktów, ale mocno męczył się w konfrontacjach z Realem Mallorca (1:0 na wyjeździe) i Celtą Vigo (1:0 u siebie).

W szeregach Interu wszyscy zdają sobie sprawę, że stoją przed bardzo dużą szansę odprawienia z kwitkiem Barcelony i zrobią wszystko, aby to zrobić. W Mediolanie liczą również na to, że ubiegłotygodniowa wygrana z Dumą Katalonii będzie dla drużyny pewnego rodzaju punktem zwrotnym. W ostatni weekend Nerazzurri poszli za ciosem i odnieśli ligowe zwycięstwo nad Sassuolo (2:1), które pozwala w spokoju przygotowywać się im do środowego meczu w Barcelonie.

Barcelona – Inter, historia

Rozegrany w ubiegłym tygodniu mecz na San Siro dostarczył wiele emocji, ale także sporo kontrowersji. Pokrzywdzona mogła być Barcelona, której prawdopodobnie należał się rzut karny, a gospodarze mecz powinni kończyć w dziesiątkę. Nic z tego nie miało jednak miejsca, a mecz zakończył się skromną wygraną 1:0 Interu po trafieniu Hakana Calhanoglu.

Barcelona swojej szansy w środowym meczu może upatrywać w tym, że wygrała wszystkie dotychczasowe pojedynki z Interem w Lidze Mistrzów przed własną publicznością. Obie drużyny miały okazję mierzyć się na Camp Nou pięć razy.

Barcelona – Inter, kursy bukmacherskie

Środowe spotkanie zdaniem bukmacherów ma wyraźnego faworyta i jest nim zespół Barcelony. W standardowej ofercie kursy na wygraną Dumy Katalonii kształtują się w okolicy 1.45, podczas gdy na zwycięstwo Interu sięgają nawet 7.00.

Barcelona – Inter, przewidywane składy

W ostatnim weekend do składu Barcelony po przerwie spowodowanej kontuzją wrócił Frenkie de Jong, ale trener Xavi Hernandez nadal nie ma do dyspozycji kilku innych piłkarzy. Ze względów zdrowotnych wyłączeni z gry nadal pozostają Ronald Araujo, Hector Bellerin, Andreas Christensen, Memphis Depay, Franck Kessie i Jules Kounde.

Inter do stolicy Katalonii również przyjedzie bez kilku piłkarzy. Przeciwko Barcelonie nie wystąpią Marcelo Brozović, Gabriel Brazao, Alex Cordaz, Joaquin Correa i Dalbert. Do dyspozycji szkoleniowca Nerazzurrich ma być natomiast Romelu Lukaku.

Barcelona: ter Stegen – Roberto, Pique, E. Garcia, Alonso – Gavi, Busquets, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati

Inter: Onana – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – L. Martinez, Dzeko

Barcelona – Inter, transmisja meczu

W środowy wieczór Camp Nou czeka nas wielkie piłkarskie święto. Mecz pomiędzy Barceloną i Interem, który rozpocznie się o godzinie 21:00 będzie transmitowany “na żywo” na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP Sport. Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy również w usłudze CANAL+ online, do której dostęp teraz mamy dla Ciebie w bardzo atrakcyjnej cenie. Rejestracja konta w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony pozwala zaoszczędzić aż 144 zł. Za półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacimy tylko 240 zł, zamiast 384 zł które zapłacilibyśmy w standardowej ofercie przy subskrypcji odnawianej co miesiąc.

