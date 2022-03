PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona – Galatasaray: typy na mecz Ligi Europy. Duma Katalonii w czwartkowy wieczór będzie starała się zrobić krok w kierunku awansu do ćwierćfinału. Podopieczni Xaviego Hernandeza do pojedynku z rywalem z Turcji przystąpią w roli zdecydowanego faworyta.

Camp Nou Liga Europy FC Barcelona Galatasaray Stambuł 1.18 8.20 20.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2022 21:02 .

Barcelona – Galatasaray, typy na mecz i przewidywania

Barcelona po ostatnich bardzo dobrych występach przystąpi do czwartkowego meczu w roli zdecydowanego faworyta. Duma Katalonii wręcz nie może sobie pozwolić na inny wynik niż pewne zwycięstwo.

W sześciu z siedmiu ostatnich spotkań katalońskiego zespołu oglądaliśmy przynajmniej trzy gole i podobnego scenariusza spodziewamy się w czwartek na Camp Nou. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Barcelona – Galatasaray, sytuacja kadrowa

Barcelona w czwartkowy wieczór będzie musiała sobie poradzić bez 17-letniego Gaviego, który musi pauzować w jednym z meczu z powodu nadmiaru żółtych kartek. Na murawie nie pojawią się także zmagający się z problemami zdrowotnymi Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti i Alejandro Balde.

W zespole Galatasaray, przeciwko swojej byłej drużynie, nie wystąpi Arda Turan, który leczy kontuzję.

Barcelona – Galatasaray, ostatnie wyniki

Barcelona kilka ostatnich tygodni może zaliczyć do naprawdę udanych. Drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza złapała swój rytm, co ma również odzwierciedlenie w osiąganych przez nią wynikach. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki Duma Katalonii jest niepokonana od ośmiu spotkań, a sześć z nich rozstrzygnęła na swoją korzyść. W czwartkowy wieczór zagra także również o piąte zwycięstwo z rzędu.

W rewanżowym meczu 1/8 finału pewnie 4:2 pokonała na wyjeździe Napoli, na swoje konto Barcelona zapisała również komplet punktów w ligowych spotkaniach z Valencią (4:1 na wyjeździe), Athletic Bilbao (4:0 u siebie) i Elche (2:1 na wyjeździe). Ostatnie wyniki, a przede wszystkim prezentowana forma pozwalają ją stawiać w roli niemal murowanego faworyta do zwycięstwa w czwartkowym meczu.

Galatasaray obecnego sezonu nie może zaliczyć do udanych, bowiem zajmuje obecnie dopiero 12. miejsce w tabeli tureckiej ekstraklasy. W ostatni weekend drużyna ze Stambułu doznała jedenastej porażki w tym sezonie, przegrywając 0:2 z Konyasporem. Wcześniej mogła się pochwalić serią czterech meczów bez porażki.

Barcelona – Galatasaray, historia

Obie drużyny w przeszłości wielokrotnie miały okazję rywalizować ze sobą na boiskach Ligi Mistrzów i w większości przypadków triumfowała Barcelona. Do ostatnich pojedynków doszło w ramach fazy grupowej w sezonie 2002/03. W pierwszym meczu w Stambule goście wygrali 2:0, natomiast w drugim na Camp Nou Barcelona zwyciężyła 3:1. Galatasaray z wygranej nad Dumą Katalonii mógł cieszyć się w 1994 roku, kiedy pokonał ją u siebie 2:1.

Barcelona – Galatasaray, kursy

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości w kwestii czwartkowego spotkania i w roli murowanego faworyta do zwycięstwa stawiają Dumę Katalonii. Kursy na jej wygraną nie przekraczają 1.20. Teraz u bukmachera STS możecie skorzystać z zakładu bez ryzyka do 234 zł. Aby go uzyskać należy zarejestrować konto wykorzystując STS kod promocyjny GOAL.

Barcelona – Galatasaray, przewidywane składy

Barcelona: Ter Stegen – Dest, Araujo, Pique, Alba – Pedri, Busquets, De Jong – Traore, Aubameyang, Torres

Galatasaray: Pena – Elabdellaoui, Marcao, Nelsson, Van Aanholt – Pulgar – Morutan, Kutlu, Cicaldau, Akturkoglu – Mohamed

Barcelona – Galatasaray, transmisja meczu

Mecze Ligi Europy od sezonu 2021/22 dostępne są tylko za pośrednictwem internetowej platformy Viaplay. Właśnie tam obejrzymy czwartkowe spotkanie pomiędzy Barceloną i Galatasaray. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

