Barcelona – Celta, typy bukmacherskie

FC Barcelona w ostatnich meczach imponowała formą strzelecką i trudno w sobotę spodziewać się innego rozstrzygnięcia niż jej zwycięstwa. Duma Katalonii jest murowanym faworytem do zdobycia trzech punktów w tym spotkaniu. My w tym meczu idziemy nieco w innym kierunku i liczymy na Roberta Lewandowskiego, który z tygodnia na tydzień prezentuje coraz wyższą formę. Stawiamy na to, że kapitan reprezentacji Polski w sobotni wieczór nie tylko wpisze się na listę strzelców, ale zaliczy również asystę przy trafieniu jednego z jego kolegów. Nasz typ: gol i asysta Lewandowskiego

Barcelona – Celta, ostatnie wyniki

FC Barcelona po przerwie na reprezentacje powróciła na boiska w świetnym stylu. W dwóch rozegranych spotkaniach strzeliła rywalom aż 10 bramek, nie tracąc przy tym ani jednej. Przed tygodniem Duma Katalonii w ligowym meczu pokonała 5:0 Real Betis, a kilka dni temu takim samym rezultatem zakończyło się jej pierwsze starcie w fazie grupowej Ligi Mistrzów z belgijskim Royal Antwerp. Podopieczni Xaviego Hernandeza notują obecnie serię pięciu kolejnych wygranych, którą będą chcieli przedłużyć w sobotni wieczór.

Celta Vigo nie ma po swojej stronie argumentów, które pozwalałyby sądzić, że jest w stanie sprawić niespodziankę w stolicy Katalonii. Z pięciu dotychczas rozegranych meczów La Liga zespół Celty wygrał tylko jedno (3:2 z Almerią na wyjeździe). W pozostałych pojedynkach trzy razy musiał uznać wyższość rywali i raz podzielił się punktami. W ostatniej kolejce jedenastka z Vigo na własnym stadionie uległa 0:1 Realowi Mallorca.

Barcelona – Celta, historia

Ostatnie ligowe starcie obu zespołów zakończyło się wygraną 2:1 Celty. Pojedynek miał miejsce na początku czerwca, w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu, kiedy Barcelona była już pewna mistrzowskiego tytułu.

W sobotę Barcelona zagra o trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu z Celtą przed własną publicznością, po tym jak dwa ostatnie mecze wygrała 3:1 i 1:0.

Barcelona – Celta, kursy bukmacherskie

Barcelona – Celta, kto wygra?

Barcelona – Celta, przewidywane składy

W zespole Barcelony w sobotnim meczu prawdopodobnie zabraknie tylko Pedriego, który nadal zmaga się z kontuzją uda. Do dyspozycji Xaviego Hernandeza powinien być natomiast Ronald Araujo, który problemy zdrowotne ma już za sobą.

Z kolei w zespole Celty nie będzie mógł wystąpić leczący kontuzję mięśniową Franco Cervi.

11 Raphinha

13 Iñaki Peña

17 Marcos Alonso

20 Sergi Roberto

22 Ilkay Gündogan

26 Ander Astralaga

27 Lamine Yamal

30 Marc Casado

43 Unai Hernandez Agustín Marchesín 1

Renato Tapia 5

Carlos Dotor 6

Carles Pérez 7

Anastasios Douvikas 12

Joseph Aidoo 15

Williot Swedberg 19

Kevin Vazquez 20

Manu Sanchez 23

Vicente Guaita 25

Miguel Rodríguez 29

Hugo Sotelo 30

Barcelona - Celta, transmisja meczu

Mecz FC Barcelona - Celta Vigo rozegrany zostanie w sobotę (23 września) o godzinie 18:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2, a rywalizację skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała. Spotkanie będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz dostępna jest promocja, która pozwala uzyskać dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ za 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Korzystając z oferty, która jest dostępna po rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony, zaoszczędzić 45 zł.

Tradycyjnie już ligowy mecz z udziałem Barcelony będzie można oglądać za darmo w usłudze STS TV. Jak uzyskać do niej dostęp? Wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład za min. 2 zł w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

