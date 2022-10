FC Barcelona – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Athletic Bilbao: typy i kursy na mecz La Liga. O piąte ligowe zwycięstwo na Camp Nou z rzędu powalczy w niedzielny wieczór Duma Katalonii. Nie będzie to dla niej łatwe zadanie, bowiem jej rywal w tym sezonie nie przegrał jeszcze na wyjeździe.

FC Barcelona – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

W ostatnim ligowym spotkaniu z Villarreal Barcelona zaprezentowała się z dobrej strony. Drużynę po raz kolejny do wygranej poprowadził Robert Lewandowski, który potwierdził, że bardzo dobrze czuje się na hiszpańskich boiskach. W stolicy Katalonii wierzą, że ostatni występ nie był jednorazowym wyskokiem i w niedzielę ich drużyn potwierdzi dobrą formę. My stawiamy na scenariusz pomyślny dla gospodarzy. Nasz typ: wygrana Barcelony

Barcelona – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

W stolicy Katalonii wszyscy mają nadzieję, że drużyna w mijającym tygodniu wróciła na właściwy tor. W czwartkowym ligowym meczu FC Barcelona pewnie 3:0 pokonała u siebie Villarreal. Wcześniej zespół Xaviego Hernandeza spisywał się ze zmiennym skutkiem, czego potwierdzeniem była tylko jedna wygrana w czterech meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Zwycięstwo nad Żółtą łodzią podwodną, w które duży wkład miał zdobywca dwóch bramek Robert Lewandowski, nieco uspokoił nastroje panujące wokół drużyny. W niedzielę będzie miała okazję potwierdzić, że gorszy okres ma już za sobą.

Dume Katalonii czeka jednak trudny sprawdzian, bowiem na Camp Nou tym razem pojawi się Athletic Bilbao. Baskowie w tym sezonie jeszcze ani razu nie schodzili z boiska pokonani grając na boiskach rywali. Najpierw wygrywali wyjazdowe mecze z Cadiz (4:0) i Elche (4:1), a następnie dzielili się punktami z Sevillą (1:1) i Getafe (2:2). Teraz będą jednak mieli na przeciwko siebie zdecydowanie bardziej wymagającego przeciwnika. Warto również dodać, że w trzech ostatnich ligowych meczach Athletic zdobył tylko dwa punkty.

Barcelona – Athletic Bilbao, historia

Baskowie w niedzielę staną przed nie lada wyzwaniem, bowiem ostatnie zwycięstwo na Camp Nou odnieśli w listopadzie 2001 roku. Od tamtej pory obie drużyny w stolicy Katalonii mierzyły się w lidze aż 20 razy. 17 z tych pojedynków zakończyło się wygranymi gospodarzy, a tylko trzy remisami.

Obecnie Duma Katalonii może się pochwalić trzema ligowymi wygranymi u siebie z rzędu nad rywalem z Bilbao. W poprzednim sezonie mecz na Camp Nou Barcelona wygrała pewnie 4:0. Pierwsze spotkanie na Sam Mames zakończyło się z kolei zwycięstwem Athletic.

W międzyczasie obie drużyny rywalizowały ze sobą w 1/8 finału Pucharu Króla. W mecz rozgrywanym w Bilbao górą byli gospodarze, którzy wygrali po dogrywce 3:2.

Barcelona – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Barcelona – Athletic Bilbao, przewidywane składy

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez nadal nie może korzystać z usług trzech kontuzjowanych zawodników – Ronalda Araujo, Andreasa Christensena i Memphisa Depay’a. Niewykluczone, że zajdą pewne zmiany w składzie w porównaniu do wyjściowej jedenastki na mecz z Villarreal. Nie ma jednak wątpliwości, że nie dotkną one Roberta Lewandowskiego, który ponownie powinien zagrać od pierwszej minuty.

Tymczasem Athletic Bilbao zagra osłabiony brakiem dwóch kontuzjowanych zawodników – Andera Capy i Jona Morcillo.

Barcelona: ter Stegen – Roberto, Kounde, E. Garcia, Alonso – Gavi, De Jong, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati

Athletic Bilbao: Simon – De Marcos, I. Martinez, Yeray, Lekue – Berenguer, Herrera, Sancet, Muniain – I. Williams, N. Williams

Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja meczu

