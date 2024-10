FC Augsburg – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2024)

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Felix Nmecha

Augsburg Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2024 18:44 .

Augsburg – BVB, typy bukmacherskie

W najbliższe sobotnie popołudnie zostaną rozegrane spotkania w ramach 8. kolejki rozgrywek Bundesligi. W jednym z meczów FC Augsburg przed własną publicznością zmierzy się z Borussią Dortmund. Będzie to starcie drużyn z odmiennymi celami na ten sezon. Drużyna Roberta Gumnego bowiem liczy na spokojne utrzymanie, a podopieczni Nuriego Sahina chcą liczyć się w walce o tytuł mistrza Niemiec. Niemniej jednak nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie triumf trafi do rąk podopiecznych Nuriego Sahina. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund

Augsburg – BVB, ostatnie wyniki

FC Augsburg obecnie prezentuje formę w kratkę. Robert Gumny i spółka w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Borussią Monchengladbach oraz 1:0 z Regensburgiem w meczu towarzyskim), a także ponieśli trzy porażki (2:3 z Mainz, 0:4 z RB Lipsk i 1:3 z Freiburgiem).

Borussia Dortmund natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. W tym czasie podopieczni Nuriego Sahina odnieśli trzy zwycięstwa (4:2 z Bochum, 7:1 z Celticiem Glasgow w Lidze Mistrzów oraz 2:1 z St. Pauli), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Unionem Berlin i 2:5 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów).

Augsburg – BVB, historia

W poprzednim sezonie drużyny zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Jesienią padł niespodziewany remis (1:1), natomiast w rundzie wiosennej triumfowała już Borussia Dortmund (5:1).

Augsburg – BVB, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej potyczki jest Borussia Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.87 – 1.92. W przypadku zwycięstwa FC Augsburg natomiast sięgają nawet 3.60.

Augsburg – BVB, kto wygra?

Augsburg – BVB, przewidywane składy

FC Augsburg w sobotnim meczu może radzić sobie bez Roberta Gumnego. Występ Polaka stoi pod znakiem zapytania. W zespole Borussii Dortmund tego dnia nie zobaczymy Karima Adeyemiego czy też Giovanniego Reyny.

Augsburg – BVB, transmisja

Spotkanie FC Augsburg – Borussia Dortmund obejrzysz wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji już w sobotę (26 października) o godzinie 15:30.

