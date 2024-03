Atletico - Real Betis: typy, kursy, zapowiedź. W jednym z ciekawszych meczów 27. kolejki La Liga Atletico Madryt zmierzy się z Realem Betis. Spotkanie jest niezwykle istotne z perspektywy walki o awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 16:15.

IMAGO / Fabrizio Andrea Bertani Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Atletico Madryt Real Betis Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2024 23:49 .

Atletico Madryt – Real Betis, typy i przewidywania

Bukmacherzy wskazali zdecydowanego faworyta i jest nim Atletico Madryt. Jednak obecna forma bardziej przemawia za Realem Betis. Tutaj z kolei należy podkreślić, że zespół z Sevilli nie pokonał Rojiblancos w żadnym z ostatnich dziewięciu pojedynków. Natomiast jeśli przeanalizujemy wyniki, jakie padały w ostatnich latach w meczach bezpośrednich tych zespołów to widać, że nie są to spotkania, w których pada wiele goli, a spotkania często kończą się rezultatami 0:0, 1:0 lub 1:1. Mój typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Atletico Madryt – Real Betis, sytuacja kadrowa

Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Połowa marca 2024 Cesar Azpilicueta Uraz łąkotki Połowa kwietnia 2024 Antoine Griezmann Skręcona kostka Połowa marca 2024 José Giménez Uraz mięśnia Połowa marca 2024

Real Betis Zawodnik Powrót Marc Bartra Uraz ścięgna Achillesa Połowa marca 2024 Guido Rodriguez Uraz kostki Połowa marca 2024 Ayoze Perez Uraz kostki Połowa marca 2024 Isco Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024 Abner Vinicius Uraz kostki Koniec marca 2024 Aitor Ruibal García Uraz kostki Połowa marca 2024 Cedric Bakambu Uraz stopy Połowa marca 2024 Nabil Fekir Nos Połowa marca 2024 Sergi Altimira Uraz kostki Koniec marca 2024

Atletico Madryt – Real Betis, ostatnie wyniki

Atletico Madryt wygrało zaledwie jeden z ostatnich siedmiu meczów licząc wszystkie rozgrywki. Rojiblancos pokonali jedynie Las Palmas. Ponadto remisowali z Almerią oraz Realem Madryt oraz przegrali z Sevillą, Interem Mediolan i dwukrotnie z Athletikiem. W nieco lepszej dyspozycji znajduje się Real Betis, który wygrał dwa z ostatnich pięciu pojedynków (Athletic, Cadiz). Zespół z Sevilli w tym czasie przegrał i zremisował z Dinamo Zagrzeb, a także podzielił się punktami z Alaves.

Atletico Madryt – Real Betis, historia

Ostatni mecz bezpośredni obu drużyn zakończył się remisem 0:0. Warto jednak zwrócić, że wcześniejsze cztery spotkania z rzędu zakończyły się wygranymi Atletico. Real Betis na zwycięstwo czeka od 2019 roku. Od tego czasu rozegrano dziewięć spotkań.

Atletico Madryt – Real Betis, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mieli większych problemów ze wskazaniem faworyta tego spotkania. Kursy na zwycięstwo Atletico Madryt nie są zbyt wysokie i oscylują wokół 1,57. Przy okazji zachęcam do skorzystania z promocji oferowanej przez Fuksiarza, dzięki której możesz liczyć na cashback do 500 zł – przy rejestracji wpisz nasz Fuksiarz kod promocyjny GOAL.

Atletico Madryt – Real Betis, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Atletico 0% Remisem 100% Zwycięstwem Realu Betis 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Atletico

Remisem

Zwycięstwem Realu Betis

Atletico Madryt – Real Betis, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Betis Manuel Pellegrini Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Betis Manuel Pellegrini Rezerwowi ▼ 1 Horatiu Moldovan 4 Gabriel Paulista 10 Ángel Correa 12 Samuel Dias Lino 14 Marcos Llorente 18 Arthur Vermeeren 22 Mario Hermoso 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis 1 Claudio Bravo 2 Hector Bellerin 7 Abde Ezzalzouli 14 William Carvalho 19 Sokratis 30 Fran Vieites 33 Xavier Pleguezuelo 34 Ricardo Visus 38 Assane Diao

Atletico Madryt – Real Betis, transmisja meczu

Niedzielne starcie Atletico z Realem Betis będzie transmitowane na żywo na antenie CANAL+ Sport 2. Spotkanie będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

