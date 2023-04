Pressfocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico – Real Betis, typy i przewidywania

Po niemrawym początku sezonu Atletico Madryt podniosło się i znów wróciło na zwycięską ścieżkę. Rojiblancos seryjnie wygrywają kolejne spotkania, a Antoine Griezmann dzieli i rządzi. Francuz jest w znakomitej dyspozycji i to na nim spoczywa ciężar odpowiedzialności za grę ofensywą ekipy z Madrytu. Od 26 stycznia podopieczni Diego Simeone pozostają niepokonani, a z ośmiu kolejnych spotkań wygrali aż sześć. W poprzedniej kolejce pewnie rozprawili się z Valencią, udowadniając, że są w dobrej formie.

Real Betis popadł w marazm, a pozycja Manuela Pellegriniego słabnie. Chilijczyk coraz częściej nie jest w stanie odpowiednio zareagować, gdy zespołowi nie idzie, co odzwierciedlają ostatnie rezultaty. Mimo to Los Verdiblancos zajmują wciąż wysokie, piąte miejsce w tabeli La Liga. Gra w europejskich pucharach to dla klubu absolutny plan minimum, dlatego w najbliższych spotkaniach Betis musi postarać się o punkty. Zaczynając od starcia z Atletico Madryt. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Atletico – Real Betis, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich spotkań Atletico Madryt wygląda niemal wzorowo. Cztery zwycięstwa i tylko jeden remis, w starciu z Realem Madryt. Los Colchoneros zaimponowali zwłaszcza w rywalizacji z Sevillą, która zakończyła się ich zwycięstwem 6:1.

Tylko jedno spotkanie na przestrzeni ostatnich tygodni udało się wygrać Realowi Betis. Mecz z Mallorcą zakończył się skromną wygraną 1:0. Wcześniej podopieczni Pellegriniego zanotowali remisy z Realem Madryt i Villarrealem i dwukrotnie przegrali w Lidze Europy z Manchesterem United.

Atletico – Real Betis, sytuacja kadrowa

Urazy wykluczyły z gry w najbliższym meczu z Realem Betis Memphisa Depaya i Reinildo Mandavę. Do kadry wróci natomiast prawdopodobnie kontuzjowany od dłuższego czasu Sergio Reguilon.

Po stronie gości jest kilka istotnych braków. Do końca sezonu nie zagra już Nabil Fekir, który doznał zerwania więzadeł krzyżowych. Zawieszony jest Sergio Canales, a także Andreas Guardado. Uraz leczy również Youssouf Sabaly.

Atletico – Real Betis, historia

Mecze tych dwóch drużyn w ostatnich sezonach obfitowały w wiele bramek. W obecnej kampanii Atletico Madryt wygrało na wyjeździe z Realem Betis 2:1, choć losy tego spotkania wahały się niemal do ostatnich minut. Patrząc szerzej, Los Colchoneros nie przegrali żadnego z siedmiu poprzednich starć z Los Verdiblancos. Real Betis czeka naz zwycięstwo nad Atletico od 2019 roku.

Atletico – Real Betis, kursy bukmacherskie

Atletico – Real Betis, kto wygra

Atletico – Real Betis, przewidywane składy

Atletico – Real Betis, transmisja

Spotkania La Liga transmitowane są w tym sezonie w większości na Eleven Sports. Mecz Atletico Madryt z Realem Betis obejrzycie na Eleven Sports 2. Początek rywalizacji już w niedzielę 2 kwietnia o godzinie 21:00.

