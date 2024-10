fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt Lille Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2024 08:20 .

Atletico – Lille, typy i przewidywania

Atletico Madryt po bardzo poważnych i kosztownych wzmocnieniach w trakcie letniego okienka chce osiągnąć sukces zarówno na krajowym podwórku, jak i arenie międzynarodowej. Wyniki osiągane przez ekipę Diego Simeone w tym sezonie nie są jednak tak dobre, jak oczekiwano. Los Rojiblancos w poprzedniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zaliczyli potężny blamaż w rywalizacji z Benficą. Teraz marzą o tym, aby szybko się zrehabilitować. W środę podejmą przed własną publicznością Lille, które z pewnością nie będzie łatwym rywalem do ogrania. Francuzi mają już za sobą świetny mecz z innym przedstawicielem madryckiej piłki, a mianowicie Realem. Sensacyjny wynik 1-0 dla Lille sprawia, że Atletico może obawiać się najbliższego przeciwnika. Mój typ – obie drużyny strzelą.

STS 2.05 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Kurs 300 na wygraną Atletico lub Lille

Prz okazji tego spotkania zwracamy uwagę na ofertę, dzięki której można zagrać zakład na zwycięzcę po kursie 300 i odebrać 600 zł bonusu. Taką promocję na mecze Ligi Mistrzów przygotował Superbet. Jak z niej skorzystać? Wyjaśniamy!

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład pojedynczy na zwycięzcę meczu Atletico – Lille Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowo bonus w wysokości 600 zł

Atletico – Lille, ostatnie wyniki

Atletico Madryt w weekend przełamało serię trzech meczów bez wygranej. Udało mu się bowiem pokonać u siebie Leganes 3-1. Wcześniej Los Rojiblancos dzielili się punktami w lidze z Realem Sociedad (1-1) oraz Realem Madryt (1-1). Ponadto, polegli w starciu Ligi Mistrzów z Benficą, odnosząc jedną z najwyższych porażek w swojej historii (0-4). Atletico w tabeli fazy ligowej zajmuje dopiero 25 miejsce z trzema punktami na koncie.

Lille może pochwalić się świetnym wynikiem i zwycięstwem nad Realem Madryt (1-0). W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów przegrało natomiast ze Sportingiem 0-2, więc ma w dorobku trzy punkty. Niedawno Lille wyraźnie poprawiło swoją dyspozycję, gdyż po serii porażek zanotowało trzy wygrane i dwa remisy. W miniony weekend Lille w hicie Ligue 1 bezbramkowo zremisowało z Monaco.

Atletico – Lille, historia

Nie odnotowano bezpośrednich spotkań między Atletico Madryt a Lille. W środę te ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy w historii.

Atletico – Lille, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – Atletico Madryt to wyraźny faworyt rywalizacji, a jakikolwiek inny rezultat niż jego zwycięstwo to będzie duża sensacja. Kurs na trzy punkty dla gospodarzy wynosi najczęściej 1.47. W przypadku ewentualnej wygranej Lille jest to nawet aż 6.80. Kurs na remis waha się między 4.40 a 4.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Atletico – Lille, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone Lille Bruno Génésio Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Lille Bruno Génésio Rezerwowi 1 Juan Musso 9 Alexander Sørloth 10 Ángel Correa 11 Thomas Lemar 12 Samuel Dias Lino 17 Rodrigo Riquelme 22 Giuliano Simeone 23 Reinildo Mandava 27 Ilias Kostis 31 Antonio Gomis 1 Vito Mannone 11 Osame Sahraoui 16 Marc Aurele Caillard 17 Ngal’ayel Mukau 19 Matias Fernandez-Pardo 27 Mohamed Bayo 36 Ousmane Toure 37 Morgan Costarelli

Atletico – Lille, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Atletico 0% Remisem 0% Wygraną Lille 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Atletico

Remisem

Wygraną Lille

Atletico – Lille, transmisja meczu

Środowy mecz 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt a Lille rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 5. Spotkanie można śledzić również w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do meczu zostanie przyznany po wykupieniu abonamentu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W pakiecie otrzymacie również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy.

