Atletico – Leganes, typy i przewidywania

Atletico Madryt latem bardzo poważnie się wzmocniło, ściągając między innymi Juliana Alvareza, Conora Gallaghera czy Alexandra Sorlotha. Diego Simeone otrzymał narzędzia, które miały mu pomóc w postawieniu się Barcelonie oraz Realowi Madryt. Los Rojiblancos pragną znów liczyć się w walce o mistrzowski tytuł, co oczywiście nie będzie łatwym zadaniem. Po dziewięciu ligowych meczach wciąż są niepokonani, choć wyniki nie do końca spełniają wysokie oczekiwania. Atletico zremisowało bowiem aż pięć spotkań i traci siedem punktów do liderującej Barcelony. Te stratę da się oczywiście odrobić, ale ekipa z Madrytu musi zacząć seryjnie wygrywać. W niedzielę nadarza się ku temu świetna okazja, bowiem podejmie przed własną publicznością Leganes, czyli jedną z najgorszych drużyn w stawce. Mój typ – wygrana Atletico.

Atletico – Leganes, ostatnie wyniki

Atletico Madryt przystępuje do niedzielnego meczu po trzech kolejnych starciach bez wygranej. Bolesna okazała się przede wszystkim dotkliwa porażka z Benficą (0-4) w ramach drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Przed przerwą reprezentacyjną Atletico podzieliło się punktami z Realem Sociedad (1-1), a wcześniej zremisowało także w prestiżowych derbach Madrytu z Realem (1-1). Po dziewięciu meczach ma w dorobku 17 “oczek” i zajmuje trzecie miejsce w La Liga.

Leganes z kolei ma za sobą udane tygodnie. W poprzedniej kolejce przydarzyła się wygrana nad Realem Valladolid (3-1), a wcześniej trzy remisy z rzędu – w tym z faworyzowanymi Valencią (0-0) czy Rayo Vallecano (1-1). Leganes oczywiście jest zamieszane w walkę o utrzymanie, choć na ten moment znajduje się nad strefą spadkową.

Atletico – Leganes, historia

Po raz ostatni Atletico Madryt i Leganes mierzyli się w sezonie 2019/2020, jeszcze przed spadkiem tych drugich z La Liga. Los Rojiblancos nie byli wówczas w stanie ograć mizernego rywala, remisując z nim u siebie 0-0. Aby przypomnieć poprzednie zwycięstwo Leganes nad Atletico Madryt, należy cofnąć się pamięcią do 2015 roku.

Atletico – Leganes, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że Atletico Madryt to oczywisty faworyt niedzielnego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.37. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Leganes jest to nawet 10.00. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Atletico – Leganes, kto wygra?

Atletico – Leganes, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone Leganes Borja Jiménez Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Leganes Borja Jiménez Rezerwowi 1 Juan Musso 5 Rodrigo De Paul 9 Alexander Sørloth 10 Ángel Correa 11 Thomas Lemar 12 Samuel Dias Lino 17 Rodrigo Riquelme 22 Giuliano Simeone 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis 1 Juan Soriano 3 Jorge Sáenz 4 Jackson Porozo 5 Renato Tapia 7 Oscar Rodríguez Arnaiz 9 Miguel de la Fuente 10 Daniel Raba 14 Darko Brasanac 15 Enric Franquesa 19 Diego Garcia 24 Julián Chicco 36 Alvin Abajas

Atletico – Leganes, transmisja meczu

Niedzielny mecz Atletico Madryt – Leganes rozpocznie się o godzinie 16:15. Transmisję w telewizji zapewnia CANAL+ Sport. Można to spotkanie obejrzeć także w internecie w usłudze CANAL+ Online.

