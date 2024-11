ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico – Las Palmas, typy przewidywania

Atletico Madryt w trakcie letniego okienka zainwestowało duże pieniądze, aby włączyć się do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Przybycie takich gwiazd, jak Julian Alvarez czy Conor Gallagher miało pomóc ekipie Diego Simeone realnie sprzeciwić się Barcelonie i Realowi Madryt. Na starcie kampanii Los Rojiblancos nie spisują się jednak wystarczająco dobrze i pozostanie im najprawdopodobniej znów walka o maksymalnie trzecią lokatę. W niedzielę Atletico podejmie u siebie Las Palmas. To starcie, które musi wygrać za wszelką cenę, jeśli nie chce stracić większego dystansu do czołówki.

Atletico – Las Palmas, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Atletico wywalczyło awans do kolejnej rundy Pucharu Króla, natomiast była to formalność. Wcześniej madrycki zespół doznał dwóch bolesnych porażek – w lidze z Betisem oraz w Lidze Mistrzów z Lille. W 11 spotkaniach La Ligi Atletico uzbierał dotąd zaledwie 20 punktów. To wynik poniżej oczekiwań. Jeszcze gorzej Los Rojiblancos radzą sobie w Lidze Mistrzów, gdzie wygrali tylko raz, dwukrotnie przy tym przegrywając.

Las Palmas zdaje się wstawać z kolan, co nie jest dobrą wiadomością dla Atletico. Ostatnie dwie ligowe kolejki to bowiem dwa zwycięstwa. Co więcej – to jedyne zwycięstwa w tym sezonie La Ligi. Las Palmas ograło Valencię 3-2 oraz Gironę 1-0 i jest na dobrej drodze do opuszczenia strefy spadkowej.

Atletico – Las Palmas, historia

W poprzednim sezonie Atletico przed własną publicznością rozgromiło Las Palmas aż 5-0. Była to skuteczna odpowiedź na niespodziewaną porażkę, jakiej Los Rojiblancos doznali w rundzie jesiennej, kiedy to Las Palmas ograło ich u siebie 2-1. Spośród pięciu ostatnich meczów Atletico wygrywało czterokrotnie. Obie drużyny przyzwyczaiły, że w ich bezpośrednich starciach pada dużo bramek.

Atletico – Las Palmas, kursy bukmacherskie

Atletico Madryt to gigantyczny faworyt niedzielnej rywalizacji. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.31. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Las Palmas jest to aż 10.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera zSTS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Atletico – Las Palmas, przewidywane składy

Atletico – Las Palmas, kto wygra?

Atletico – Las Palmas, transmisja meczu

Mecz Atletico – Las Palmas rozpocznie się o godzinie 14:00. Jego transmisję można śledzić w telewizji na kanale CANAL+ Sport.