fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico Madryt Girona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2024 11:07 .

Atletico – Girona, typy i przewidywania

Atletico Madryt zapewniło sobie tego lata kilka hitowych wzmocnień, co potwierdziło ambicje dotyczące powrotu do walki o najwyższe cele. Diego Simeone chciałby uprzykrzyć życie Barcelonie i Realowi Madryt, włączając się do rywalizacji o tytuł. Ligowe zmagania Los Rojiblancos zaczęli od remisu, choć w tym meczu pokazali kilkukrotnie, że w tym sezonie mogą osiągnąć naprawdę dużo. W niedzielę zmierzą się z Gironą, która była rewelacją minionych rozgrywek. Teraz ta ekipa będzie już zupełnie inna, bowiem w trakcie letniego okienka straciła swoje największe gwiazdy. Wytransferowani zostali Artem Dovbyk i Aleix Garcia, a wypożyczenia Savio, Yana Couto oraz Erica Garcii dobiegły końca. Wydaje się, że wobec tego Atletico powinno przed własną publicznością pokazać dominację. Mój typ – wygrana Atletico.

Superbet 1.67 Wygrana Atletico Zagraj!

Atletico – Girona, ostatnie wyniki

Atletico Madryt na inaugurację ligowych rozgrywek podzieliło się punktami w wyjazdowym meczu z Villarrealem. Z dobrej strony zaprezentował się debiutujący Alexander Sorloth, który strzelił gola swojej byłej drużynie. Choć Los Rojiblancos nie zwyciężyli, potwierdzili to, co było widać już w trakcie okresu przygotowawczego – to będzie zespół nastawiony ofensywnie, skupiony na grze kombinacyjnej.

Girona także ma za sobą remis na trudnym terenie. Trzecia siła poprzedniego sezonu La Ligi rozpoczęła rozgrywki od podziału punktów w rywalizacji z Betisem. Do siatki trafił debiutujący 19-letni Gabriel Misehouy, który strzelił wyrównującego gola minutę po wejściu na boisko.

Atletico – Girona, historia

W minionym sezonie bezpośrednie mecze tych drużyn były bardzo emocjonujące. Girona przed własną publicznością ograła w styczniu Atletico Madryt 4-3. Zwycięska bramka padła wówczas w doliczonym czasie gry. Później Los Rojiblancos zaliczyli udany rewanż, pokonując u siebie Gironę 3-1, odwracając także losy tej rywalizacji, gdyż to rywale jako pierwsi trafili do siatki.

Atletico – Girona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają Atletico Madryt za bardzo dużego faworyta niedzielnego meczu. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.52. W przypadku ewentualnej wygranej Girony jest to natomiast nawet aż 6.00. Kurs na remis waha się między 4.20 a 4.70. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Wystarczy wpisać go podczas rejestracji nowego konta.

Atletico – Girona, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone Girona Miguel Angel Sanchez Atletico Madryt Diego Simeone 3-4-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 3-4-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Girona Miguel Angel Sanchez Rezerwowi 5 Rodrigo De Paul 9 Alexander Sørloth 10 Ángel Correa 15 Javi Galán 16 Nahuel Molina Lucero 18 Arthur Vermeeren 20 Axel Witsel 22 Giuliano Simeone 23 Reinildo Mandava 27 Ilias Kostis 31 Antonio Gomis 1 Juan Carlos 6 Donny van de Beek 7 Cristhian Stuani 8 Viktor Tsygankov 11 Valery Fernández 15 Juanpe 16 Alejandro Frances 18 Ladislav Krejčí 19 Toni Villa 22 Jhon Solís 27 Gabriel Misehouy 30 Iker Almena 33 Joel Roca Casals

Atletico – Girona, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Atletico 0% Remisem 0% Wygraną Girony 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Atletico

Remisem

Wygraną Girony

Atletico – Girona, transmisja meczu

Niedzielny mecz 2. kolejki La Ligi między Atletico Madryt a Gironą rozpocznie się o godzinie 21:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 2. Istnieje możliwość śledzenia go także w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz możesz uzyskać dostęp do pakietu Super Sport, który gwarantuje między innymi transmisje ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów, już w cenie 65 zł miesięcznie. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.