Athletic Bilbao – AZ Alkmaar: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2024)

Athletic Bilbao – AZ Alkmaar: przewidywania

Ten mecz z pewnością nie będzie pierwszym wyborem dla wielu kibiców w Polsce w czwartkowy wieczór z Ligą Europy UEFA oraz Ligą Konferencji Europy, ale trzeba przyznać, że to starcie zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem spotkają się dwa zespoły, które lubią i co ważniejsze, potrafią zdobywać bramki. Faworyt oczywiście jest dość wyraźny, choć to oczywiście tylko papier, który wiele przyjmie. Niemniej w tej rywalizacji najbezpieczniej będzie postawić na liczbę goli, która powinna być pokaźna. Jak dokładnie trudno wskazać, ale analizując ostatnie mecze można domniemywać, że w tym starciu padnie BTTS. Mój typ: Obie drużyny zdobędą gola w tym meczu.

Athletic Bilbao – AZ Alkmaar: ostatnie wyniki

W pierwszych meczach nowej edycji Ligi Europy oba te zespoły zdobył punkty. Athletic Bilbao na własnym terenie mierzył się z AS Romą, z którą podzielił się punktami, a mecz zakończył się rezultatem 1:1. Jeśli zaś chodzi o spotkanie w ostatni ligowy weekend, to również padł w ich starciu remis, tym razem z Sevillą, ale także 1:1.

Z kolei AZ Alkmaar w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Europy pokonał Elfsborg 3:2. Z kolei w lidze holenderskiej ulegli oni Utrechtowi 1:2. Wcześniej jednak w lidze zdobyli aż 16 punktów i tylko raz podzielili się punktami. To świadczy o dobrej formie zespołu AZ Alkmaar.

Athletic Bilbao – AZ Alkmaar: historia

Zespoły te miały okazję mierzyć się do tej pory dwukrotnie. Miało to miejsce w 2015 roku, wówczas również spotykały się w rozgrywkach Ligi Europy UEFA. Z lepszym bilansem wyszli jednak gracze AZ Alkamaar, którzy w sumie zgromadzili cztery punkty. Na własnym terenie pokonali zespół z Hiszpanii, a w rewanżu padł remis 2:2.

Athletic Bilbao – AZ Alkmaar: kto wygra?

Athletic Bilbao – AZ Alkmaar: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Faworytem tego starcia są gospodarze. Kursy na ich zwycięstwo oscylują w granicach 1.65. Remis wyceniany jest na około 3.80, a trzy punkty gości na nawet powyżej 5.00.

Athletic Bilbao – AZ Alkmaar: przewidywane składy

Athletic Club Ernesto Valverde Alkmaar Maarten Martens Athletic Club Ernesto Valverde 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Alkmaar Maarten Martens Rezerwowi 2 Andoni Gorosabel 3 Daniel Vivian 11 Álvaro Djaló 12 Gorka Guruzeta 16 Inigo Ruiz de Galarreta 17 Yuri Berchiche 19 Javier Martón 22 Nico Serrano 26 Álex Padilla 32 Adama Boiro 12 Hobie Verhulst 14 Kristijan Belic 21 Ernest Poku 22 Maxim Dekker 23 Mayckel Lahdo 25 Lequincio Zeefuik 26 Kees Smit 28 Zico Buurmeester 30 Denso Kasius 34 Mees de Wit 41 Jeroen Zoet

Athletic Bilbao – AZ Alkmaar: transmisja

Mecz ten będzie pokazywany wyłącznie w internecie, a dokładnie na platformie Polsat Box Go, gdzie mecze Ligi Konferencji Europy oraz Ligi Europy UEFA są pokazywane przez Polsat Sport. Początek meczu o godzinie 21:00 w czwartek 3 października 2024 roku.

