Aston Villa – Nottingham Forest: typy i kursy na mecz Premier League. Ekipa prowadzona przez Unaia Emery'ego jest zdecydowanym faworytem w starciu z podopiecznymi Nuno Espirito Santo. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Villa Park już w najbliższą sobotę, 24 lutego o godzinie 16:00.

Aston Villa Nottingham Forest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2024 13:00 .

Aston Villa – Nottingham Forest, typy i przewidywania

Aston Villa w 26. kolejce Premier League na swoim obiekcie zmierzy się z Nottingham Forest. Zespół trenowany przez Unaia Emery’ego walczy o europejskie puchary – w tym momencie zajmuje 4. miejsce w stawce. Drużyna Tricky Trees jest z kolei na drugim biegunie – ma tylko 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Czy w sobotę dojdzie do niespodzianki, czy może The Villans dopełnią formalności?

Sytuacja w tabeli nie jest przypadkiem – gospodarze są zdecydowanym faworytem. Co więcej, mogą liczyć na wsparcie kibiców, bo mecz odbędzie się na Villa Park. Mój typ: zwycięstwo Aston Villi.

Aston Villa – Nottingham Forest, sytuacja kadrowa

Aston Villa Zawodnik Powrót Emiliano Buendia Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Tyrone Mings Kontuzja kolana Do końca sezonu Kortney Hause Kontuzja kolana Nieznany Jhon Durán Uraz ścięgna udowego Kilka dni Ezri Konsa Kontuzja kolana Początek marca 2024 Boubacar Kamara Kontuzja kolana Koniec września 2024 Diego Carlos Nieznany Połowa marca 2024

Nottingham Forest Zawodnik Powrót Gonzalo Montiel Uraz ścięgna udowego Kilka dni Chris Wood Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024

Aston Villa – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

Podopieczni Unaia Emery’ego w ostatni weekend pokonali Fulham 2:1, a wcześniej przegrali 1:2 z Manchesterem United. Zespół prowadzony przez Nuno Espirito Santo w tym czasie wygrał 2:0 z West Hamem United i uległ Newcastle United 2:3.

Aston Villa – Nottingham Forest, historia

Aston Villa wypada trochę lepiej od Nottingham Forest w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi drużynami, to odnotujemy dwie wygrane The Villans, jedno zwycięstwo The Reds oraz dwa remisy.

Aston Villa – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Aston Villi wynosi około 1.55, a typ na zwycięstwo Nottingham Forest to mniej więcej 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. To spotkanie można obstawić w Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Aston Villa – Nottingham Forest, przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery 4-2-3-1 Przewidywany skład Nottingham Forest Nuno Espirito Santo Rezerwowi ▼ 12 Lucas Digne 16 Calum Chambers 18 Joe Gauci 19 Moussa Diaby 22 Nicolò Zaniolo 25 Robin Olsen 27 Morgan Rogers 29 Kaine Kesler-Hayden 47 Tim Iroegbunam 1 Matt Turner 8 Cheikhou Kouyate 15 Harry Toffolo 19 Moussa Niakhate 20 Giovanni Reyna 22 Ryan Yates 27 Divock Origi 32 Andrew Omobamidele 37 Rodrigo Ribeiro

Aston Villa – Nottingham Forest, kto wygra?

Aston Villa – Nottingham Forest, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Villa Park już w najbliższą sobotę, 24 lutego o godzinie 16:00.

