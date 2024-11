Aston Villa – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2024)

fot. Pi photos / Alamy Na zdjęciu: Timothy Weah

Aston Villa – Juventus: typy bukmacherskie

Aston Villa i Juventusu to ekipy, mające ambitne plany na trwający sezon w Lidze Mistrzów. Przed startem rywalizacji w lepszym położeniu jest przedstawiciel Premier League, mający dziewięć oczek na koncie. Dwa punkty mniej ma ekipa z Serie A. Oba zespoły przystąpią do potyczki na Villa Park, mając pole do popisu, aby wrócić na zwycięski szlak po porażkach w czwartej kolejce elitarnych rozgrywek. Ciekawe jest natomiast to, że w siedmiu z ostatnich 10 spotkań, gdy Bianconeri grali w roli gościa, to tylko jedna z ekip zdobywała bramkę lub miał miejsce rezultat 0:0. To nie jest dobry prognostyk na środowy wieczór. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Aston Villa – Juventus: ostatnie wyniki

Ekipa dowodzona przez Unaia Emery’ego ostatnio znajduje się w lekkim dołku, będąc od sześciu meczów bez wygranej. W trakcie minionego weekendu Aston Villa podzieliła się punktami z Crystal Palace (2:2). Wcześniej natomiast zaliczyła cztery z rzędu porażki, ulegając kolejno: Liverpoolowi (0:2), Club Brugge (0:1), Tottenhamowi (1:4) czy Crystal Palace (1:2). U siebie zespół z Villa Park po raz ostatni wygrał 22 października, gdy pokonał Bolognię (2:0).

Tymczasem drużyna dowodzona przez Thiago Motte kilka dni temu w hicie ligi włoskiej podzieliła się punktami z Milanem (0:0). Juventus ogólnie jest bez porażki od sześciu spotkań. W każdym razie wygrał w nich tylko dwa razy, notując też cztery remisy. W pokonanym polu w ostatnim czasie Stara Dama zostawiła: Torino (2:0) czy Udinese Calcio (2:0).

Aston Villa – Juventus: historia

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2009 roku. Wówczas grały ze sobą w spotkaniu towarzyskim. W normalnym czasie gry miał miejsce bezbramkowy remis. Z kolei po rzutach karnych lepsze okazało się finalnie Aston Villa.

Aston Villa – Juventus: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Aston Villi kształtuje się w wysokości 2.28-2.30. Remis wyceniono na 3.25-3.35. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Juventusu oszacowano na 2.90-3.25. Przy okazji środowego starcia można zwrócić uwagę na ofertę Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Aston Villa – Juventus: kto wygra?

Aston Villa – Juventus: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji osłabieni brakiem kilku graczy. Nie będą mogli wystąpić: Jacob Ramsey, Amadou Onana, Ezri Konsa czy Boubacar Kamara. Z kolei u gości nie będą mogli wystąpić: Arkadiusz Milik, Nicolas Gonazalez, Bremer, Vasiljhe Andzic czy Douglas Luiz.

Aston Villa – Juventus: transmisja meczu

Środkową potyczkę na Villa Park będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Aston Villa – Juventus będzie emitowana na antenach: TVP 1, TVP Sport czy CANAL+ 360. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewnią platforma CANAL+ online i strona internetowa TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport.

