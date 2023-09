Aston Villa – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (16.09.2023)

IMAGO/Jose Torres Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Aston Villa – Crystal Palace, typy i przewidywania

Bukmacherzy nie mają wątpliwości w kwestii, który zespół jest faworytem. Aston Villa to zespół o większej jakości piłkarskiej, który ponadto zagra przed własną publicznością. Nie skreślamy jednak Crystal Palace, które naszym zdaniem jest w stanie sprawić niespodziankę i urwać punkty gospodarzom sobotniego meczu.

Aston Villa – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Miniona kolejka Premier League nie była udana dla drużyny, którą prowadzi Unai Emery. Aston Villa została pokonana przez Liverpool. Dla zespołu z Birmingham była to druga porażka w bieżącej kampanii. Poprzednią było starcie z Newcastle. W międzyczasie Aston Villa ograła Burnley i Everton.

W dobrych humorach na przerwę reprezentacyjną udali się gracze Roya Hodsona. Jego piłkarze rozprawili się z Wolverhampton. Tym samym sięgnęli po pełną pulę po raz drugi w tym sezonie. Wcześniej Orły ograły Sheffield United. Na swoim koncie mają też remis z Brentford i porażkę z Arsenalem.

Aston Villa – Crystal Palace, historia

W poprzednim sezonie kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Crystal Palace wygrało w Londynie pewnie, bo 3:1. Aston Villa zrewanżowała się w Birmingham triumfem 1:0.

Aston Villa – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Aston Villi wynosi około 1.91, a typ na zwycięstwo Crystal Palace to mniej więcej 4.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. Jeżeli masz zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możesz skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Aston Villa – Crystal Palace, przewidywane składy

Aston Villa (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Aston Villa (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Crystal Palace (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Unai Emery Roy Hodgson Rezerwowi ▼ 3 Diego Carlos

8 Youri Tielemans

16 Calum Chambers

17 Clement Lenglet

22 Nicolò Zaniolo

24 Jhon Durán

25 Robin Olsen

32 Leander Dendoncker

71 Omari Kellyman James Tomkins 5

Jean-Philippe Mateta 14

Nathaniel Clyne 17

Will Hughes 19

Chris Richards 26

Naouirou Ahamada 29

Dean Henderson 30

Jairo Riedewald 44

Aston Villa - Crystal Palace, kto wygra?

Aston Villa - Crystal Palace, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania w sobotę 16 września o 16:00.

