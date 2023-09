PressFocus Na zdjęciu: Arsenal

Arsenal Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2023 08:36 .

Arsenal – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

Derby północnego Londynu to gwarant emocji, a ozdobą szóstej kolejki Premier League będzie właśnie spotkanie Arsenalu z Tottenhamem Hotspur. Zarówno Koguty, jak i Kanonierzy są w czubie tabeli – mają na swoim koncie po trzynaście punktów, czyli przed tą serią gier o dwa oczka mniej od lidera, którym jest Manchester City. Zespół The Gunners nadal świetnie prezentuje się pod wodzą Mikela Artety, natomiast drużyna Spurs odżyła po przybyciu Ange Postecoglou.

Obie ekipy są w znakomitej dyspozycji, dlatego spodziewamy się bardzo wyrównanego pojedynku. Nasz typ: remis.

Arsenal – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Arsenal zanotował piękny powrót do Ligi Mistrzów – wygrał 4:0 z PSV Eindhoven w 1. kolejce fazy grupowej tych prestiżowych rozgrywek. Jeżeli chodzi o Premier League, to Kanonierzy ostatnio pokonali Everton 1:0 i poradzili sobie z Manchesterem United (3:1). Tottenham Hotspur w tym samym czasie również zapisał na swoim koncie sześć punktów – 2:1 z Sheffield United oraz 5:2 z Burnley.

Arsenal – Tottenham Hotspur, historia

W bezpośredniej rywalizacji w derbach północnego Londynu trochę lepiej od Kogutów wypadają Kanonierzy. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań obu zespołów, to odnotujemy trzy wygrane Arsenalu oraz dwa zwycięstwa Tottenhamu Hotspur. W tym czasie nie padł żaden remis. The Gunners w 20. kolejce sezonu 2022/2023 Premier League na wyjeździe pokonali Spurs 2:0 po samobójczym golu Hugo Llorisa i bramce Martina Odegaarda.

Arsenal – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi około 1.70, a typ na zwycięstwo Tottenhamu Hotspur to mniej więcej 4.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Arsenal – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Mikel Arteta najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z usług Thomasa Parteya oraz Jurriena Timbera, a sytuacja zdrowotna Gabriela Martinelliego jest niepewna. Ange Postecoglou natomiast na pewno nie będzie mógł liczyć na Rodrigo Bentancura, Ryana Sessegnona, Ivana Perisicia i Alfiego Whitemana. Nie wiadomo, czy na debry północnego Londynu zdążą się wykurować Hugo Lloris, Bryan Gil, a także Giovani Lo Celso.

Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Tottenham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Tottenham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Mikel Arteta Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 9 Gabriel Jesus

10 Emile Smith-Rowe

15 Jakub Kiwior

18 Takehiro Tomiyasu

20 Jorginho

22 David Raya

24 Reiss Nelson

25 Mohamed Elneny

29 Kai Havertz Oliver Skipp 4

Pierre Emil Højbjerg 5

Heung-Min Son 7

Emerson Royal 12

Eric Dier 15

Fraser Forster 20

Brennan Johnson 22

Ben Davies 33 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Tottenham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Tottenham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Mikel Arteta Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 9 Gabriel Jesus

10 Emile Smith-Rowe

15 Jakub Kiwior

18 Takehiro Tomiyasu

20 Jorginho

22 David Raya

24 Reiss Nelson

25 Mohamed Elneny

29 Kai Havertz Oliver Skipp 4

Pierre Emil Højbjerg 5

Heung-Min Son 7

Emerson Royal 12

Eric Dier 15

Fraser Forster 20

Brennan Johnson 22

Ben Davies 33

Arsenal - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Thomas Partey Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Połowa października 2023 Uraz pachwiny Połowa października 2023 Gabriel Martinelli Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Thomas Partey Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Połowa października 2023 Uraz pachwiny Połowa października 2023 Gabriel Martinelli Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny

Tottenham - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Rodrigo Bentancur Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek października 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek października 2023 Hugo Lloris Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Ryan Sessegnon Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek października 2023 Uraz ścięgna udowego Początek października 2023 Alfie Whiteman Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz kostki Połowa grudnia 2023 Bryan Gil Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Kilka dni Uraz pachwiny Kilka dni Giovani Lo Celso Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2024 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Rodrigo Bentancur Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek października 2023 Uraz więzadła krzyżowego Początek października 2023 Hugo Lloris Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Ryan Sessegnon Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek października 2023 Uraz ścięgna udowego Początek października 2023 Alfie Whiteman Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz kostki Połowa grudnia 2023 Bryan Gil Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Kilka dni Uraz pachwiny Kilka dni Giovani Lo Celso Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Kilka dni Uraz mięśnia Kilka dni Ivan Perisic Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Początek marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2024

Arsenal – Tottenham Hotspur, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Arsenalu 36% remisem 9% zwycięstwem Tottenhamu 55% 11 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Arsenalu

remisem

zwycięstwem Tottenhamu

Arsenal – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie - na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Emirates Stadium pomiędzy Arsenalem a Tottenhamem Hotspur już w najbliższą niedzielę, 24 września o godzinie 15:00.

Bonus 1560+300 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.