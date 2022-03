Arsenal – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Arsenal – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. W środowy wieczór czeka nas hit angielskiej ekstraklasy, w którym zmierzą się dwie kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa drużyny.

Arsenal – Liverpool, typy i przewidywania

Jednego możemy być pewni – w środowy wieczór na Emirates Stadium czeka nas świetne widowisko. Obie drużyny w ostatnich tygodniach spisywały się doskonale i wysoką formę będą chciały potwierdzić także w środowym pojedynku. Na papierze faworytem jest Liverpool, ale Kanonierzy będą chcieli zrewanżować się rywalom za ostatnie spotkania i wykorzystać atut własnego boiska. My w tym meczu spodziewamy się dużych emocji, także za sprawą bramek. Nasz typ: BTTS

Arsenal – Liverpool, ostatnie wyniki

Arsenal i Liverpool to zdecydowanie dwie najlepiej grające w ostatnich tygodniach drużyny w Premier League. Kanonierzy wygrali pięć ligowych z rzędu, pokonując kolejno Wolverhampton (1:0 na wyjeździe), Brentford (2:1 u siebie), Wolverhampton (2:1 u siebie), Watford (3:2 na wyjeździe) i Leicester City (2:0). Dzięki tej świetnej serii drużyna Mikela Artety awansowała na czwarte miejsce w tabeli i ma obecnie jeden punkt przewagi nad Manchesterem United. Trzeba jednak zaznaczyć, że Kanonierzy mają do rozegranie dwa spotkania więcej, a jedno z nich czeka ich w środowy wieczór.

Jeszcze bardziej imponującą serią może się pochwalić Liverpool, który wygrał osiem ostatnich meczów Premier League. The Reds imponują nie tylko skutecznością, ale także świetną postawą w defensywie. W 5 z 6 ostatnich ligowych meczów zachowali bowiem czyste konto.

W ostatni weekend drużyna Juergena Kloppa pokonała 2:0 Brighton, podczas gdy jej rywal do mistrzowskiego tytułu – Manchester City – niespodziewanie bezbramkowo zremisował z Crystal Palace. W efekcie przed środowym meczem z Arsenalem The Reds tracą do Obywateli tylko cztery punkty.

Arsenal – Liverpool, historia

Arsenal ostatnich ligowych spotkań z Liverpoolem nie wspomina najlepiej, ponieważ trzy ostatnie pojedynki tych zespołów w ramach Premier League zakończyły się wygranymi the Reds. W pierwszym pojedynku w tym sezonie Liverpool nie dał żadnych szans Kanonierów pewnie wygrywając z nimi 4:0 na Anfield Road.

Dla obu zespołów będzie to już jednak czwarty pojedynek w tym sezonie. W styczniu obie drużyny rywalizowały ze sobą w półfinale Carabao Cup. W dwumeczu także lepszy okazał się Liverpool. Pierwsze spotkanie na jego terenie zakończyło się bezbramkowym remisem, natomiast w rewanżu na Emirates Stadium wygrał 2:0.

Arsenal – Liverpool, kursy bukmacherskie

Choć Arsenal w ostatnich tygodniach regularnie wygrywa, to w środowy wieczór w roli faworyta na boisko wybiegną podopieczni Juergena Kloppa. Takiego zdania są bukmacherzy. Kursy na wygraną gości kształtują się obecnie w okolicy 1.90 – 1.95. Stawiając na ten mecz można skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 234 zł. Aby go odebrać wystarczy zarejestrować konto i wykorzystując STS kod promocyjny GOAL.

Arsenal Remis Liverpool FC 3.75 3.90 1.90 3.65 3.95 1.95 3.75 3.95 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2022 17:42 .

Arsenal – Liverpool, transmisja meczu

Pojedynek na Emirates Stadium, który rozpocznie się o godzinie 21:15, obejrzymy “na żywo” na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

