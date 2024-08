Arka Gdynia – Znicz Pruszków: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majewski

Arka Gdynia – Znicz Pruszków, typy i przewidywania

Arka Gdynia w czwartej kolejce Betclic 1. Ligi zmierzy się ze Zniczem Pruszków. Dla gospodarzy na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo przyjezdni w tym sezonie jeszcze nie przegrali. Pruszkowianie w trzech pierwszych meczach sprawili dwie niespodzianki, zatrzymując Ruch Chorzów oraz Wisłę Kraków.

Znicz wyróżnił się zaangażowaniem w defensywie i jeśli to utrzyma, to ma szanse na kolejny pozytywny wynik. Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, aby Arka nie zdobyła gola przed własną publicznością. Zespół Wojciecha Łobodzińskiego w ostatnim spotkaniu pokazał, że potrafi grać ofensywnie. W związku z tym moim zdaniem w tym meczu obie drużyny trafią do siatki.

Arka Gdynia – Znicz Pruszków, ostatnie wyniki

Arka Gdynia w pierwszej kolejce niespodziewanie przegrała na wyjeździe ze Stalą Rzeszów 0:1. W kolejnych meczach gdynianie skutecznie się zrehabilitowali, wygrywając 2:1 z ŁKS-em Łódź oraz 3:0 z Polonią Warszawa.

Natomiast Znicz Pruszków po trzech kolejkach ma siedem punktów na koncie. Pruszkowianie pokonali Polonię Warszawa 1:0, zremisowali 0:0 z Ruchem Chorzów i wygrali 2:1 z Wisłą Kraków.

Arka Gdynia – Znicz Pruszków, historia

Najnowsza historia spotkań Arki Gdynia ze Zniczem Pruszków to pojedynki z sezonu 2023/2024. Bilans jest bardzo wyrównany, bo ekipy odniosły po jednym zwycięstwie identycznym wynikiem (2:0).

Arka Gdynia – Znicz Pruszków, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu jest Arka Gdynia, na którą kurs wynosi około 1.57. Z kolei na Znicz Pruszków współczynnik oscyluje w granicach 5.60. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Wykorzystując nasz Betclic kod promocyjny GOALPL możesz skorzystać z gry bez podatku na wszystko oraz zakładu bez ryzyka do 50 zł.

Arka Gdynia – Znicz Pruszków, kto wygra?

Arka Gdynia – Znicz Pruszków, transmisja meczu

Piątkowy mecz 4. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Arką Gdynia a Zniczem Pruszków rozpocznie się o godzinie 20:30 na Stadionie GOSiR w Gdyni. Transmisję z tego spotkania będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Mecz możesz obejrzeć także w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

