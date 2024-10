Anglia – Grecja: typy, kursy, zapowiedź (10.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Anglia Grecja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 października 2024 15:43 .

Anglia – Grecja, typy i przewidywania

Reprezentacja Grecji dość niepostrzeżenie próbuje przebić się do szerokiej europejskiej czołówki. Kadra ta nie pojechała na Euro 2024 po przegranych w rzutach karnych barażu z Gruzją. Grecja systematycznie czyni jednak postępy i pewnego razu może ograć drużynę takiego kalibru jak Anglia.

Czwartkowy bój odbędzie się na Wembley, więc szanse Grecji na sprawienie sensacji znacznie maleją, chociaż nie są zerowe. Wszak Anglia potrafiła u siebie przegrać 0:4 z Węgrami w Lidze Narodów. Tym razem nie spodziewam się pogromu. Obie kadry nie straciły gola we wrześniu, więc o sforsowanie defensywy może być trudno. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Oskar Superbet 2.05 Poniżej 2‚5 bramki – TAK Przejdź do Superbet

Kurs 150 na zwycięstwo Anglii z kodem GOAL

Superbet na czwartkowy mecz przygotował specjalną ofertę. Rejestrując konto z kodem GOAL będziesz mógł postawić zakład na wygraną Anglii po kursie 150 i zgarnąć dzięki temu bonus w wysokości 300 zł. Jak skorzystać z promocji?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL (z tego linka). Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący typ na zwycięstwo Anglii w meczu z Grecją Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz od Superbet dodatkowo bonus 300 zł

Anglia – Grecja, sytuacja kadrowa

Pod względem kontuzji Anglicy mają zdecydowanie gorszą sytuację kadrową od Greków. Tymczasowy selekcjoner Lee Carsley nie może skorzystać z takich zawodników jak Ezri Konsa, Morgan Gibbs-White oraz Kobbie Mainoo. Natomiast w zespole gości nieobecny będzie leczący uraz Fotis Joanidis.

Kontuzje i zawieszenia Anglia Zawodnik Powrót Tyrone Mings Uraz więzadła krzyżowego Połowa października 2024 Callum Wilson Kontuzja pleców Połowa października 2024 Luke Shaw Kontuzja łydki Połowa października 2024 Ben White Uraz nogi Niepewny Harry Maguire Uraz kostki Nieznany Ezri Konsa Naciągnięty mięsień Nieznany Morgan Gibbs-White Stłuczenie Kilka tygodni Kobbie Mainoo Uraz mięśnia Połowa października 2024

Kontuzje i zawieszenia Grecja Zawodnik Powrót Andreas Bouchalakis Kontuzja kolana Koniec października 2024 Fotis Ioannidis Kontuzja kolana Kilka tygodni

Anglia – Grecja, ostatnie wyniki

Miniona edycja Ligi Narodów nie była udana dla reprezentacji Anglii. Kadra ta zaliczył spadek z najwyższej dywizji, przez co aktualnie musi rywalizować szczebel niżej w dywizji B. Tutaj rywale nie są już tak wymagający, co widać po rezultatach. Anglia we wrześniu rozegrała dwa mecze i zgodnie z planem dopisała do swojego dorobku sześć punktów. Ponadto nie straciła nawet gola. Jej wyższość musiała uznać kolejno Irlandia (0:2) oraz Finlandia).

Dość niespodziewanie podczas wrześniowych zmagań w dywizji B Ligi Narodów, jeszcze lepiej od Anglii wypadła Grecja. Reprezentacja ta także ma na swoim koncie komplet sześciu punktów. Grecy mieli taki sam zestaw rywali, a mogą szczycić się minimalnie lepszym bilansem bramkowym Irlandię pokonali 2:0, a Finlandię 3:0.

Anglia – Grecja, historia

Czwartkowe starcie będzie wyjątkowe, ponieważ rywalizacji Anglii z Grecją nie oglądaliśmy aż od 2006 roku. Wówczas tuż po mundialu w Niemczech odbył się mecz towarzyski, który Anglia wygrała aż 4:0. Wcześniejsze potyczki odbyły się w ramach eliminacji do mundialu w 2002 roku. Wtedy Anglia wygrała na wyjeździe 2:0, ale u siebie nie zdołała już pokonać Grecji (2:2).

Anglia – Grecja, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu w ramach Ligi Narodów są gospodarze, co nie powinno nikogo zaskakiwać. Kurs na wygraną Anglii wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Grecji to mniej więcej 10.00. Z kolei kurs na remis jest szacowany w granicach 5.40.

Anglia – Grecja, przewidywane składy

W październiku na zgrupowaniu reprezentacji Anglii pojawili się nieobecni ostatnio Kyle Walker, Phil Foden, Jude Bellingham, czy Cole Palmer. Siła rażenia gospodarzy czwartkowego meczu jest zatem potężna. Niewykluczone, że w najbliższym spotkaniu odpocznie Harry Kane. Po stronie Grecji na odpoczynek nie może pozwolić sobie Vangelis Pavlidis, czyli najlepszy napastnik i jeden z liderów kadry przyjezdnych.

Anglia: Pickford; Alexander-Arnold, Guehi, Colwill, Lewis; Rice, Bellingham; Saka, Palmer, Grealish; Watkins

Grecja: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Kourbelis; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis

Anglia – Grecja, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii 0% Remis 0% Wygrana Grecji 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Grecji

Anglia – Grecja, transmisja meczu

Starcie między Anglią a Grecją obejrzysz zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach Ligi Narodów będzie dostępny na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Wembley już w najbliższy czwartek, 10 października o godzinie 20:45. Zawody posędziuje arbiter z Włoch – Andrea Colombo.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.