Angers – PSG: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2024)

Angers – PSG: przewidywania

W sobotni wieczór na zakończenie rywalizacji w Ligue 1 tego dnia czeka nas mecz pomiędzy Angers oraz PSG. Faworytem jest oczywiście zespół z Paryża, który w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze i pewnie zmierza po mistrzostwo Francji. Niemniej również gospodarze w ostatnim czasie są w dobrej dyspozycji i potrafią zabrać punkty mocniejszym, o czym przekonało się m.in. AS Monaco. Jak będzie tym razem? Trudno powiedzieć, ale mój typ na to spotkanie: Powyżej 2,5 gola w meczu.

Angers – PSG: ostatnie wyniki

W ostatnim czasie oba zespoły są w podobnej formie. Na przestrzeni poprzednich pięciu spotkań gospodarze zdobyli w sumie osiem punktów, tylko raz przegrywając z Reims 1:3. Poza tym pokonali m.in. AS Monaco w ostatniej kolejce oraz wcześniej podzieli się punktami z zespołem Olympique Marsylia.

Jeśli chodzi o PSG, to oni w analogicznym okresie czasu zdobyli dziesięć punków i w ostatnim starciu przegrali. Było to podczas meczu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Poza tym w ostatniej ligowej kolejce pokonali Lens, wcześniej Marsylię oraz Strasbourg.

Angers – PSG: historia

W ostatnich latach te dwa zespoły grały ze sobą dość często. W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsze okazywało się PSG, które u siebie wygrało 2:0, zaś w meczu jako goście pokonali rywali 2:1. Wcześniej zdarzały się podobne rezultaty, choć w 2021 roku w Pucharze Francji było aż 5:0 dla paryżan. Niemniej zawsze lepsi okazują się piłkarze PSG. Ostatni remis w tym starciu miał miejsce w 2015 roku, było wówczas 0:0.

Angers – PSG: kto wygra?

Angers – PSG: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Zdecydowanym faworytem tego mecz jest zespół PSG. Kurs na zwycięstwo ekipy z Paryża wynosi 1.25. Z kolei remis wyceniany jest na ponad 6.00, a nawet 6.60. Zwycięstwo gospodarzy to kurs, który waha się od 9.80 do nawet 11.00.

Angers – PSG: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4 w sobotę 9 listopada 2024 roku o godzinie 21:00. Transmisja online dostępna będzie na elevensport.pl oraz na Superbet TV.

