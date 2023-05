Alkmaar – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (18.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: West Ham United

AFAS Stadion Liga Konferencji Europy Alkmaar West Ham 2.65 3.50 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2023 22:03 .

AZ Alkmaar – West Ham: przewidywania

West Ham United w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy wyeliminował KAA Gent, z kolei AZ Alkmaar po konkursie rzutów karnych odwrócił losy rywalizacji z Anderlechtem Bruksela. Tym samym oba zespoły spotkały się tydzień temu w pierwszym meczu w ramach półfinału Ligi Konferencji. Wtedy, na stadionie w Londynie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 2:1 po golach Mohamed Benrahma oraz Michail Antonio. Choć co ciekawe, to zespół AZ Alkmaar jako pierwszy wyszedł w tym meczu na prowadzenie za sprawą Tijjani Reijnders’a. Niemniej jednak sprawa awansu wciąż nie jest przesądzona, bowiem różnica jednej bramki nie daje gwarancji dowiezienia awansu. Niezależnie jednak od wyniku, nasz typ na to spotkanie: powyżej 1,5 bramki.

Betfan 1.27 Powyżej 1,5 bramki Zagraj!

AZ Alkmaar – West Ham: sytuacja kadrowa

W obu ekipach są pewne problemy zdrowotne. David Moyes, czyli szkoleniowiec West Hamu nie będzie mógł skorzystać z Gianluki Scamacci, Vladimira Coufala oraz Michail’a Antonio. Z kolei w zespole AZ Alkmaar nie zobaczymy Bruno Martinsa Indiego i Sema Westervelda.

Alkmaar – West Ham: ostatnie wyniki

Od ubiegłotygodniowego starcia w półfinale Ligi Konferencji Europy, oba zespoły rozegrały swoje mecze w weekendowej kolejce swoich rozgrywek. West Ham w meczu Premier League przeciwko Brentford przegrał 0:2 na wyjeździe. Zaś drużyna z Eredivisie wygrała na własnym obiekcie aż 5:1 z FC Emmem.

Alkmaar – West Ham: historia

AZ Alkmaar mierzyło się z West Hamem tylko raz w historii i było to właśnie spotkanie w ramach rozgrywek Ligi Konferencji Europy przed tygodniem. Wtedy padł wynik 2:1 dla drużyny z Londynu.

AZ Alkmaar – West Ham: kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest bardzo niewielka. Kurs na zwycięstwo AZ Alkmaar wynosi około 2.65, zaś na wygraną gości mniej więcej 2.70. Remis wyceniany jest w okolicach 3.40. To pokazuje, że bardzo trudno wskazać faworyta tej rywalizacji. Przy okazji tego meczu zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł z kodem GOAL.

AZ Alkmaar – West Ham: przewidywane składy

Alkmaar: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, M. de Wit; Clasie, Reijnders; D. de Wit, Mijnans, Brederode; Pavlidis

West Ham: Areola; Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Benrahma; Ings

AZ Alkmaar – West Ham: kto wygra?

Kto wygra? AZ Alkmaar 0% Remis 0% West Ham 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: AZ Alkmaar

Remis

West Ham

AZ Alkmaar – West Ham: transmisja

Spotkanie to będzie można śledzić za pomocą platformy Viaplay. Początek transmisji i pierwszy gwizdek sędziego w czwartek 18 maja o godzinie 21:00.