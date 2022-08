Pressfocus Na zdjęciu: Theo Hernandez

AC Milan – Bologna: typy i kursy na mecz Serie A. Ostatni mecz Milanu i Bolonii zakończył się bezbramkowym remisem. Powtórzenia takiego scenariusza zdecydowanie woleliby uniknąć piłkarze mistrza Włoch, których celem na ten sezon jest obrona tytułu wywalczonego w ubiegłej kampanii.

AC Milan – Bologna, typy i przewidywania

Milan do nowego sezonu przystąpił bez większych rewolucji w kadrze. Największą zmianą jest brak Alessio Romagnoliego i Francka Kessie, którzy zdecydowali się opuścić ekipę mistrza Włoch kolejno na rzecz Lazio Rzym i FC Barcelony. Funkcję lidera formacji obronnej przejął na razie Fikayo Tomori, który dość przeciętnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Rossoneri stracili w dwóch meczach trzy bramki i jest to zdecydowanie aspekt, który w spotkaniu z Bolonią należy poprawić. Powoli jak na razie do drużyny jest wprowadzany Charles De Ketelaere, który kosztował aż 32 miliony euro. Niewykluczone, że w najbliższej kolejce Belg dostanie szansę zagrać w wyjściowym składzie.

Trudno dla postronnego obserwatora ocenić cele Bolonii na nowy sezon. Jest to klub zdecydowanie zbyt mocny aby typować go do spadku, ale jednocześnie zbyt słaby, żeby móc realnie myśleć o awansie do europejskich pucharów. Czerwoni-niebiescy to dość nijaki klub, który poza Marko Arnautoviciem pozbawiony jest wybijających się zawodników. Siłą drużyny jest przede wszystkim zgranie i kolektywna gra. Sinisa Mihajlović piastuje stanowisko trenera już od stycznia 2019 roku, jednak brakuje mu jakichkolwiek sukcesów. Czy to jest właśnie ten sezon, w którym drużyna zrobi poważny krok do przodu i postara się wskoczyć na wyższy poziom? Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

AC Milan – Bologna, ostatnie wyniki

Już na starcie sezonu Milan zgubił punkty, remisując jedynie z Atalantą Bergamo 1:1. Podopieczni Stefano Pioliego wykreowali sobie w nim wiele naprawdę znakomitych okazji bramkowych, ale zawiodła skuteczność. Poniżej swoich możliwości zagrał Rafael Leao, od którego sztab szkoleniowy oczekuje zdecydowanie więcej. Dużo lepiej gra drużyny wyglądała w wygranym 4:2 meczu z Udinese.

Bologna po dwóch kolejkach Serie A ma na koncie zaledwie jeden punkt, choć przyznać trzeba, że mierzyła się z mocnymi rywalami. Na inaugurację sezonu uległa ona Lazio Rzym 1:2, choć to rywale musieli gonić wynik i do tego grali w 10. Drużyna lepiej zaprezentowała się na własnym stadionie w starciu z Hellas Verona. Niewiele zabrakło, a Bologna wygrałaby to spotkanie, dlatego po remisie 1:1 pozostał lekki niedosyt.

AC Milan – Bologna, sytuacja kadrowa

Do najbliższego spotkania gospodarze przystąpią bez kontuzjowanego Zlatana Ibrahimovicia i Rade Krunicia. Trener Mihajlovic natomiast poradzić sobie będzie musiał bez Ricardo Orsoliniego, który w meczu z Hellas zobaczył czerwoną kartkę. Do kadry wracają natomiast zawieszeni wcześniej Adama Soumaoro i Lewis Ferguson.

AC Milan – Bologna, historia

W ubiegłym sezonie na San Siro spotkanie skończyło się rozczarowującym wynikiem 0:0. Jego bohaterem był Łukasz Skorupski, który skutecznie zatrzymywał ataki piłkarzy rywali. Poza tym wyjątkiem, Milan regularnie ogrywał w ostatnich meczach Bolonię. Poza wspomnianym pojedynkiem, poprzednie sześć meczów to sześć zwycięstw piłkarzy Rossonerich. To statystyka, która robi wrażenie.

AC Milan – Bologna, kursy bukmacherskie

Większe szanse w tej rywalizacji daje się gospodarzom, na których kurs wynosi 1.40. Typ na zwycięstwo Bolonii to już nawet 8.80, co jasno pokazuje, że każdy inny wynik niż zwycięstwo Milanu będzie traktowany jako spora niespodzianka. Remis natomiast wyceniany jest między 5.20, a 5.50. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

AC Milan – Bologna, przewidywane składy

Milan: Maignan – Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez – Tonali, Bennacer, Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leao – Rebic

Bologna: Skorupski – Bonifazi, Medel, Soumaoro – Dominguez, Schouten, De Silvestri, Soriano, Cambiasso – Arnautovic, Barrow

AC Milan – Bologna, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na antenie Eleven Sports 1. Znajdziecie je również na stronach bukmacherów Betclic, i Fortuna. Początek meczu Milanu z Bolonią w sobotę 27 sierpnia o godzinie 20:45.

