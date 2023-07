fot. PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Długosz

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin pod wodzą Waldemara Fornalika ma zamiar grac o coś więcej, niż tylko utrzymanie w sezonie 2023/2024. Ruch Chorzów jest z kolei ekipą, która z pokorą podchodzi do swoich wyzwań. Na pewno jednak Niebiescy nie chcą być chłopcem do bicia w elicie.

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2017 roku. Wówczas spotkania z udziałem obu drużyn zakończyło się remisem. Miedziowi do niedzielnej potyczki podejdą po przegranych trzech sparingach z rzędu. Z kolei Ruch ostatnio w próbie generalnej wygrał z Odrą Opole (2:0).

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

Ostatnie niedzielne spotkanie pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja z meczu będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Mateusz Rokuszewski.

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, transmisja online

Tradycyjnie już dostęp do meczów PKO Ekstraklasy zapewni usługa CANAL+ online. Aktualnie dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

FAworytem niedzielnej potyczki są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Zagłębia wynosi 1.86. Tymczasem wariant z wiktorią Ruch został oszacowany na 4.25.

Zagłębie Lubin Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2023 06:33 .

