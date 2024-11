Zagłębie - Polonia Bytom to drugi sobotni mecz 17. kolejki Betclic 2. Ligi. Sprawdź, czy spotkanie na ArcelorMittal Park będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Biliński

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie – Polonia, gdzie oglądać?

Zagłębie Sosnowiec i Polonia Bytom to dwie ekipy, które przed startem rozgrywek Betclic 2. Ligi były postrzegane jako pretendenci do awansu. Na dzisiaj bliżej zrealizowania celu są podopieczni Łukasza Tomczyka, mający na swoim koncie 39 punktów. 22 oczka to z kolei bilans zespołu Marka Saganowskiego. Obie ekipy o ligowe punkty zmierzą się natomiast ze sobą po raz pierwszy od maja 2014 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.

Zagłębie – Polonia, transmisja w TV

Sobotnie starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Zagłębie Sosnowiec – Polonia Bytom zacznie się o godzinie 13:15 na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Krzysztof Lenarczyk oraz Rafał Grodzicki.

Zagłębie – Polonia, transmisja online

Jeden z kilku sobotnich meczów w Betclic 2. Lidze będzie transmitowany w internecie. Spotkanie zacznie się o godzinie 13:15 i będzie dostępne na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Rywalizację w ramach 17. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie – Polonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Zagłębia 0% wygraną Polonii 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Zagłębia

wygraną Polonii

remisem

Zagłębie – Polonia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że faworytem rywalizacji są goście. Typ na wygraną Polonii Bytom kształtuje się w wysokości 2.14. Remis wyceniono na 3.35. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec kształtuje się na poziomie 3.10.

Zagłębie Sosnowiec Polonia Bytom 4.10 3.40 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 13:34 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie – Polonia? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie – Polonia? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (9 listopada) o godzinie 13:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.