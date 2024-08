Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec: gdzie oglądać?

W niedzielę w ramach 4. kolejki Betclic 2. Ligi odbędzie się mecz Zagłebie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec. Goście, póki co są wiceliderem tabeli, a w nadchodzącym spotkaniu będą chcieli sprostać roli faworyta. Natomiast gospodarze po dwóch meczach wciąż mają na swoim koncie zero punktów. Przeciwko Zagłębiu Sosnowiec będą szukać okazji do zgarnięcia pierwszego kompletu punktów. Sprawdź typy na mecz Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec.

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec: transmisja w TV

Niedzielne spotkanie Betclic 2. Ligi pomiędzy Zagłębiem II Lubin a Zagłębiem Sosnowiec nie będzie nigdzie transmitowany.

Natomiast pozostałe mecze 4. kolejki (Hutnik Kraków – Wisła Puławy, Polonia Bytom – Rekord Bielsko-Biała i ŁKS II Łódź – Chojniczanka) będzie można oglądać w usłudze Betclic TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Do uzyskania dostępu wystarczy spełnić dwa proste kroki. Załóż konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłać na konto dowolną ilość środków.

Zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL możesz liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka.

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec: kto wygra?

Kto wygra mecz? Zagłębie II Lubin 0% Remis 0% Zagłębie Sosnowiec 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zagłębie II Lubin

Remis

Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic faworytem meczu będzie Zagłębie Sosnowiec. Analitycy oszacowali kurs na zwycięstwo gości na poziomie 2.13, zaś wygraną gospodarzy z kursem 3.05. Natomiast remis będzie można postawić po kursie 3.20. Zakład na to spotkanie można postawić u bukmachera Betclic.

Zagłębie II Lubin Zagłębie Sosnowiec 3.00 3.35 2.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2024 07:02 .

Gdzie oglądać mecz Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec? Spotkanie Betclic 2. Ligi nie będzie nigdzie transmitowane. Kiedy odbędzie się spotkanie Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (11 sierpnia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.