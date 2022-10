PressFocus Na zdjęciu: Jakub Myszor

Zagłębie Lubin – Cracovia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Zarówno gospodarze, jak i goście nie wygrali w Ekstraklasie od trzech spotkań. Czy w niedzielę któraś z nich przerwie tę fatalną serię? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Zagłębie – Cracovia, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin tylko dzięki fatalnej postawie reszty stawki ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Miedziowi przegrali dwa ostatnie spotkania, a smak zwycięstwa nie poczuli od 1 października.

Mecz z Cracovią może być niezłą okazją na przełamanie. Ostatecznie Pasy również nie odniosły zwycięstwa od trzech kolejek. Od Zagłębia dzielą ich zaledwie dwa oczka, więc obu stronom będzie zależeć na sięgnięciu po zwycięstwo.

Sprawdź nasze typy na mecz Zagłębie – Cracovia.

Zagłębie – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w Lubinie obejrzysz za pośrednictwem CANAL+ Sport lub CANAL+ Sport 3.

Zagłębie – Cracovia, transmisja online

Pojedynek pomiędzy Zagłębiem i Cracovią zapowiada się emocjonująco. Masz możliwość, by obejrzeć go za pośrednictwem internetu. Już tłumaczymy, co po kolei musisz zrobić. Po pierwsze, otwórz stronę CANAL+ Online. Następnie skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a będziesz mógł zatrzymać w kieszeni nawet 96 złotych! 6-miesięczny dostęp do usługi w tym przypadku kosztuje bowiem tylko 198 zł. Biorąc pod uwagę, że za pojedynczy miesiąc musisz zapłacić 49 zł, daje to wymierne oszczędności.

Zagłębie – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego pojedynku. Uważają jednak, że gospodarze mają delikatnie większe szanse na sukces.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Cracovia 2.55 3.30 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2022 06:47 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin